Mercados: el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos en una rueda marcada por la cautela global

Petróleo y S&P Merval

En contraste, la renta variable local logra sostenerse en terreno positivo. El índice S&P Merval sube un 0,9% (0,4% en dólares), impulsado por el sector energético. Con el barril de petróleo consolidado por encima de los U$S100 debido al riesgo de bloqueo en el Estrecho de Ormuz, empresas como YPF (+2,2%) y Cresud (+2,3%) encabezan las subas tanto en la plaza local como en sus ADRs en Nueva York.