Mercados: el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos en una rueda marcada por la cautela global

En una jornada de alta volatilidad externa, los activos argentinos operan con tendencia dispar. Los bonos en dólares registran caídas en Wall Street, empujando al riesgo país un 3,1% arriba, para situarse en los 605 puntos básicos. La atención de los inversores está dividida entre el conflicto en Medio Oriente y las definiciones de política monetaria en Estados Unidos.
Bonos y deuda soberana
Los títulos públicos muestran retrocesos de hasta el 0,5%, liderados por el Global 2041, el Global 2046 y el Bonar 2038. Este enfriamiento de la deuda coincide con la expectativa por los anuncios de la Reserva Federal (Fed), que hoy definirá tasas de interés y brindará nuevas proyecciones macroeconómicas.
Petróleo y S&P Merval
En contraste, la renta variable local logra sostenerse en terreno positivo. El índice S&P Merval sube un 0,9% (0,4% en dólares), impulsado por el sector energético. Con el barril de petróleo consolidado por encima de los U$S100 debido al riesgo de bloqueo en el Estrecho de Ormuz, empresas como YPF (+2,2%) y Cresud (+2,3%) encabezan las subas tanto en la plaza local como en sus ADRs en Nueva York.
El frente interno: inflación mayorista
En el plano local, el mercado digiere con optimismo el dato de los precios mayoristas de febrero, que registraron una suba de apenas el 1%.
Si bien analistas de la city advierten que esto no garantiza una desaceleración inmediata en el IPC, representa un alivio en la estructura de costos y mejora el clima de negocios para las empresas cotizantes.