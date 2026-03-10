Suben las acciones argentinas en Wall Street hasta 8,4% y baja el riesgo país a 559 puntos

En medio de la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraban este martes fuertes subas de hasta 8,4%, mientras que el riesgo país retrocedía y se acercaba a los 560 puntos básicos.
Entre los papeles de origen local, los principales avances se concentraban en el sector energético. Las acciones de Central Puerto lideraban las subas con un alza de 8,4%, seguidas por Edenor con 7,6% y Transportadora Gas del Sur con 4,9%.
También mostraban un desempeño positivo los bancos argentinos. Banco Supervielle subía 6%, Banco Galicia avanzaba 5,6% y Banco Macro registraba un incremento de 4,3%.
Los bonos soberanos argentinos que se negocian en el exterior también operaban con números positivos, con mejoras de entre 0,3% y 0,8%. Como consecuencia, el riesgo país registraba un retroceso de 24 unidades y se ubicaba en 559 puntos básicos, indicador que mide la confianza de los inversores.
En el mercado cambiario, el dólar mostraba una leve baja. En las pantallas del Banco Nación cotizaba a $1425, es decir, $10 por debajo del cierre anterior.
En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval avanzaba 3,3% medido en pesos y 3,9% en dólares, calculado al tipo de cambio contado con liquidación.
En paralelo, los principales índices bursátiles de Estados Unidos también operaban en terreno positivo. El S&P 500 subía 0,41%, mientras que el Dow Jones avanzaba 0,54%.
Los dólares financieros también registraban descensos. El contado con liquidación (CCL) se negociaba a $1465,79, mientras que el dólar MEP se ubicaba en $1422,94.