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El regreso de un ícono: Miley Cyrus revive los grandes éxitos de Hannah Montana a dos décadas de su estreno

Dicha producción explora el impacto cultural de una serie que marcó a toda una generación de seguidores.

El regreso de un ícono: Miley Cyrus revive los grandes éxitos de Hannah Montana a dos décadas de su estreno Hannah Montana
Hace 1 Hs

Disney+ prepara un evento histórico para celebrar las dos décadas del estreno de su mayor éxito juvenil. Miley Cyrus regresa al papel que la lanzó al estrellato mundial en un programa especial cargado de nostalgia y música. Dicha producción explora el impacto cultural de una serie que marcó a toda una generación de seguidores.

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El adelanto audiovisual muestra a la cantante manejando hacia el set de grabación donde revivirá sus mejores épocas como estrella pop. Esta conmemoración llega tras veinte años del debut de la historia sobre una adolescente con doble vida. El estreno oficial quedó programado para el próximo 24 de marzo de 2026 dentro de la plataforma de streaming.

¿Qué promete el nuevo trailer del especial de Hannah Montana?

La artista experimentó una profunda emoción al ingresar nuevamente al decorado que simulaba su antigua residencia ficticia. “Es bueno estar en casa”, expresó Miley Cyrus mientras conducía hacia el estudio donde grabó sus interpretaciones musicales. El show incluyó versiones actuales de temas icónicos como The Climb frente a una audiencia seleccionada para la ocasión.

El programa presenta momentos de ternura junto a sus progenitores, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, dentro de la casa recreada. La protagonista aprovechó el espacio para reconocer la influencia materna durante su etapa de crecimiento profesional. “Amé ser Hannah y amé ser Miley Cyrus. Realmente me enseñaste a ser quien soy”, manifestó la vocalista con gratitud.

Legado y secretos compartidos con los fans

La presentadora Alex Cooper conduce una charla íntima donde indaga sobre detalles personales del pasado de la celebridad. “¿Qué chico de Disney fue tu mayor crush en ese momento?”, consultó la entrevistadora para deleite de los espectadores curiosos. Miley Cyrus responde con humor: “Traigan la tetera”, sugiriendo que revelará información inédita sobre sus antiguos compañeros.

La intérprete dedicó palabras de afecto a quienes la acompañaron desde sus inicios en la televisión. “Tenemos tantos recuerdos compartidos. En realidad, crecimos juntos”, aseguró la estrella al dirigirse al público presente. Ella también reflexionó mediante un comunicado sobre el valor de su personaje: “Hannah Montana siempre será parte de quién soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos admiradores”. “El hecho de que todavía signifique tanto para las personas después de todos estos años es algo que me hace sentir orgullosa. Este ‘Hannahversary’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que han estado conmigo durante 20 años”, concluyó la artista.

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