El regreso de un ícono: Miley Cyrus revive los grandes éxitos de Hannah Montana a dos décadas de su estreno

La intérprete dedicó palabras de afecto a quienes la acompañaron desde sus inicios en la televisión. “Tenemos tantos recuerdos compartidos. En realidad, crecimos juntos”, aseguró la estrella al dirigirse al público presente. Ella también reflexionó mediante un comunicado sobre el valor de su personaje: “Hannah Montana siempre será parte de quién soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de muchos admiradores”. “El hecho de que todavía signifique tanto para las personas después de todos estos años es algo que me hace sentir orgullosa. Este ‘Hannahversary’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que han estado conmigo durante 20 años”, concluyó la artista.