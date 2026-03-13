Quién es el actor de Disney y "El marginal" que fue filmado disparando al aire en la Villa 31

El streamer y actor de Disney, Santiago Motolo, fue filmado semanas atrás mientras efectuaba disparos al aire en la Villa 31, pero el episodio cobró notoriedad en las últimas horas tras viralizarse en redes sociales y provocar un fuerte repudio. En las imágenes se lo ve junto a un delincuente de la zona manipulando una pistola 9 milímetros, a escasa distancia de una cancha de fútbol donde varios menores estaban jugando.