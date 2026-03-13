Quién es el actor de Disney y "El marginal" que fue filmado disparando al aire en la Villa 31

El streamer y actor de Disney, Santiago Motolo, fue filmado semanas atrás mientras efectuaba disparos al aire en la Villa 31, pero el episodio cobró notoriedad en las últimas horas tras viralizarse en redes sociales y provocar un fuerte repudio. En las imágenes se lo ve junto a un delincuente de la zona manipulando una pistola 9 milímetros, a escasa distancia de una cancha de fútbol donde varios menores estaban jugando.
Motolo había llegado al Barrio Padre Mugica con el objetivo de generar contenido para sus plataformas digitales. No obstante, según él mismo publicó, debió retirarse del lugar a raíz de un tiroteo. Hasta el momento, el streamer no emitió declaraciones luego de que el video comenzara a circular masivamente.
Quién es el actor de Disney que fue filmado disparando al aire en la Villa 31
Santiago Motolo es un streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.
En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido. Es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores.
Gran parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y vlogs de entretenimiento.
El hecho protagonizado por Motolo representa un peligro porque los disparos al aire se convierten en “balas perdidas” que al caer pueden herir e incluso matar a alguien. Hasta el momento, no se informaron detenidos y tampoco trascendió si la justicia pudo avanzar en la identificación del otro sujeto ni si se iniciaron actuaciones contra los involucrados.