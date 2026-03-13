Secciones
SociedadActualidad

Quién es el actor de Disney y "El marginal" que fue filmado disparando al aire en la Villa 31

El actor se encontraba en el Barrio Padre Mugica grabando material para sus plataformas. Sin embargo, según publicó, un tiroteo lo obligó a irse del lugar.

Filmaron al influencer Santiago Motolo efectuando disparos en la Vila 31 Filmaron al influencer Santiago Motolo efectuando disparos en la Vila 31 Instagram
Hace 2 Hs

El streamer y actor de Disney, Santiago Motolo, fue filmado semanas atrás mientras efectuaba disparos al aire en la Villa 31, pero el episodio cobró notoriedad en las últimas horas tras viralizarse en redes sociales y provocar un fuerte repudio. En las imágenes se lo ve junto a un delincuente de la zona manipulando una pistola 9 milímetros, a escasa distancia de una cancha de fútbol donde varios menores estaban jugando.

Love story: entre las mejores series que está emitiendo Disney+

Love story: entre las mejores series que está emitiendo Disney+

Motolo había llegado al Barrio Padre Mugica con el objetivo de generar contenido para sus plataformas digitales. No obstante, según él mismo publicó, debió retirarse del lugar a raíz de un tiroteo. Hasta el momento, el streamer no emitió declaraciones luego de que el video comenzara a circular masivamente.

Polémica: se viralizó un video de un actor disparando al aire en el barrio 31 Polémica: se viralizó un video de un actor disparando al aire en el barrio 31 Instagram

Quién es el actor de Disney que fue filmado disparando al aire en la Villa 31

Santiago Motolo es un streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.

En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido. Es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores. 

Gran parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y vlogs de entretenimiento.

El hecho protagonizado por Motolo representa un peligro porque los disparos al aire se convierten en “balas perdidas” que al caer pueden herir e incluso matar a alguien. Hasta el momento, no se informaron detenidos y tampoco trascendió si la justicia pudo avanzar en la identificación del otro sujeto ni si se iniciaron actuaciones contra los involucrados.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
3

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
4

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
6

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Más Noticias
¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Comentarios