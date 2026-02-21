20 años de Hannah Montana: ¿qué se sabe sobre el regreso de Miley Cyrus a Disney?
Pese a haberse distanciado del estilo infantil e inocente de Hannah Montana, el personaje que interpretó por años, Miley Cyrus reconoce que siempre formará parte esencial de su vida. Por eso eligió rendirle este homenaje.
Apenas un mes pasó desde que Miley Cyrus apareció con una melena rubia y flequillo, asegurando que se trataba de un guiño a “Hannah Montana”, el personaje que la catapultó a la fama mundial de la mano de Disney Channel. Este 2026 se cumplen 20 años del lanzamiento de la serie, por lo que por fin el canal del ratón de las grandes orejas anunció una celebración: la estrella pop de la doble vida volverá a tener una emisión especial.
Fuera de unos estudios de grabación, un auto negro frena. En su patente lleva inscritas las iniciales “HM” acompañadas del número 20. De repente, un corte en la imagen, seguido por una fecha. Después, la toma en primer plano de unas botas texanas negras de taco alto y, de fondo, algunos versos un tanto distorsionados de “The Best of Both Worlds” (“Lo mejor de dos mundos”), la canción que fue la intro de la serie más vista de Disney por años.
Solo puede representar una cosa: el festejo por los 20 años de “Hannah Montana”. El título que cierra el teaser, efectivamente, lleva el gran letrero de luces, en morado y dorado, con la leyenda “The Hannah Montana 20th Anniversary”. Así anunció Disney el regreso de la estrella pop que se convirtió en un ícono mundial. Además, se adelantó que el formato estaría estrechamente vinculado a las memorias de Miley.
¿Qué se sabe del regreso de “Hannah Montana”?
Hasta ahora, Disney solamente anunció el regreso y una fecha. “Volviendo a donde todo empezó” fue el texto que acompañó el lanzamiento del teaser. Además, la fecha: la premier mundial será el martes 24 de marzo y estará disponible solamente en Disney Plus, de acuerdo a lo publicado por la empresa de entretenimiento.
Como se espera que el foco esté puesto en los recuerdos de Miley Cyrus y, como ella misma aseguró a principios de enero que se vendría algo nuevo por el aniversario de Hannah, algunas ideas empezaron a tomar fuerza. Todo apunta a que Disney hará –o, mejor dicho, ya hizo– un tour de la artista visitando los espacios en los que pasó años grabando la serie.
La anfitriona del show será Alex Cooper y dirigirá a Cyrus en una charla con público en vivo. Se verán recreaciones de la sala de la familia Stewart y, por supuesto, el vestidor de Hannah. No faltará la música interpretada por Miley. “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fanáticos, y siempre agradeceré esa conexión”, dijo Cyrus.
La producción estuvo a cargo de HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Cyrus y Cooper estuvieron a cargo de la producción ejecutiva. Desde el 19 de febrero, Disney Plus está emitiendo en continuo todas las temporadas de la serie, además de las dos películas que marcaron a toda una generación de adolescentes.