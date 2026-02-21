20 años de Hannah Montana: ¿qué se sabe sobre el regreso de Miley Cyrus a Disney?

La anfitriona del show será Alex Cooper y dirigirá a Cyrus en una charla con público en vivo. Se verán recreaciones de la sala de la familia Stewart y, por supuesto, el vestidor de Hannah. No faltará la música interpretada por Miley. “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fanáticos, y siempre agradeceré esa conexión”, dijo Cyrus.