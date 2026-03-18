El Congreso de Brasil promulgó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Congreso de Brasil promulgó este miércoles el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, luego de su ratificación con amplio respaldo tanto del oficialismo como de la oposición.
El presidente del Parlamento y del Senado, Davi Alcolumbre, subrayó el carácter histórico del tratado y sostuvo ante el plenario que el comercio favorece la paz y la cooperación entre las naciones, en contraposición a los conflictos armados.
La iniciativa había sido enviada en febrero por el Poder Ejecutivo y obtuvo una aprobación mayoritaria en el ámbito legislativo.
En ese contexto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva encomendó al vicepresidente, Geraldo Alckmin, mantener contactos con legisladores y con la representación europea en Brasil para acelerar los tiempos de ratificación y demostrar el compromiso del país.
Alckmin, en representación del mandatario, destacó la relevancia del acuerdo, que tardó casi 26 años en concretarse hasta su aprobación por ambos bloques en enero. De acuerdo con el Gobierno, la Unión Europea -integrada por 27 países- es el segundo socio comercial de Brasil, con un intercambio que superó los U$S100.000 millones en 2025.
Por su parte, el canciller Mauro Vieira afirmó que el entendimiento constituye un hito histórico en un contexto internacional marcado por la fragmentación.
En paralelo, Colombia y Venezuela avanzan en su intención de incorporarse como miembros plenos del Mercosur. Tras una jornada de diálogo diplomático, ambos países anunciaron una reunión binacional que se realizará el 23 y 24 de abril en Maracaibo.
El encuentro estará orientado a profundizar la cooperación bilateral, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la frontera común, uno de los principales desafíos en la relación entre ambos países. Entre los ejes propuestos figura el fortalecimiento de la coordinación militar para enfrentar estas problemáticas, consignó el diario "Ámbito".