El océano sería la próxima fuente de energía: cómo se aprovecharían las olas del mar

Una enorme masa de fuerza cinética serviría para dar potencia a cientos de ciudades, si tan solo hubiera una manera de aprovecharla. La energía limpia que generan las olas del océano podría ser un recurso fundamental de suministro para el mundo. Y este panorama ideal podría ser una realidad efectiva con un aparato que el Departamento de Arquitectura Naval e Ingeniería Oceánica de la Universidad de Osaka en Japón ejecutó en el último tiempo.
El convertidor giroscópico de energía undimotriz (GWEC) sería la nueva promesa técnica para el abastecimiento eléctrico de nuestro planeta. Su modelización teórica fue realizada por Takahito Iida y su equipo en el país asiático y sería capaz de producir electricidad con el vaivén de las ondulaciones, incluso cuando esos movimientos marinos cambien de fuerza y dirección.
Innovación frente a la inestabilidad del mar
El GWEC sería un cuerpo flotante con un volante de inercia giratorio montado en su interior, conectado a un generador que podría absorber altas magnitudes de energía, incluso cuando varían las frecuencias de las olas.
Este sistema no es una idea aislada, sino una evolución de tecnologías que antes no lograban dar la talla. Según explican los expertos, el gran obstáculo de la fuente undimotriz siempre fue la variabilidad del entorno acuático: las olas no son constantes, cambian de ritmo, fuerza y dirección, lo que volvía ineficientes a los generadores convencionales. Sin embargo, la investigación liderada por Iida propone una solución técnica brillante: utilizar la llamada "teoría de ondas lineales" para que el giroscopio se ajuste en tiempo real.
Un horizonte de eficiencia renovable
El secreto de este avance reside en la capacidad de controlar la velocidad de rotación del volante interno y la resistencia del generador. Al sincronizarse con el movimiento del agua, el dispositivo podría alcanzar una eficiencia máxima del 50%. "Lo emocionante es que ahora sabemos que este límite se puede lograr en un amplio rango de frecuencias, no solo en un momento específico de resonancia", detalló el investigador japonés en su reciente publicación en el Journal of Fluid Mechanics.
Aunque por ahora los resultados provienen de complejas simulaciones matemáticas y modelos computacionales, el panorama es sumamente alentador. El equipo de la Universidad de Osaka logró demostrar que, incluso en condiciones de mareas irregulares y asimétricas —las más parecidas a la realidad de nuestros océanos—, el aparato mantiene una capacidad de extracción constante y prometedora.
El desafío de la implementación práctica
El próximo gran desafío para los científicos será llevar esta física teórica al terreno práctico. Ya se están planificando las primeras pruebas con modelos a escala en mar abierto para validar el sistema y analizar los costos operativos.
De confirmarse su éxito, estos giroscopios flotantes podrían convertirse en una pieza fundamental del rompecabezas energético global, transformando la fuerza bruta del Atlántico o el Pacífico en la corriente eléctrica de los hogares.