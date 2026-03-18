El océano sería la próxima fuente de energía: cómo se aprovecharían las olas del mar

Este sistema no es una idea aislada, sino una evolución de tecnologías que antes no lograban dar la talla. Según explican los expertos, el gran obstáculo de la fuente undimotriz siempre fue la variabilidad del entorno acuático: las olas no son constantes, cambian de ritmo, fuerza y dirección, lo que volvía ineficientes a los generadores convencionales. Sin embargo, la investigación liderada por Iida propone una solución técnica brillante: utilizar la llamada "teoría de ondas lineales" para que el giroscopio se ajuste en tiempo real.