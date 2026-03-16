La ciencia, cada vez más cerca de la criogenización: lograron reactivar los cerebros de ratones congelados

Ser congelado y despertar en una nueva década pareciera algo casi ejecutable en la realidad, luego de la hazaña de un grupo de investigadores alemanes que logró acercar a los humanos a la realización exitosa de la criogenización. Se trata de la capacidad de mantener vitales los cerebros a través de la congelación profunda y la animación suspendida para, de este modo, reanimar el organismo tras un salto en la línea temporal, imperceptible para un sujeto criopreservado. Mediante un experimento sobre el encéfalo de los roedores, los especialistas lograron un avance en la ejecución del método.