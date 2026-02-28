Descubren en África un nuevo gigante del Cretácico

Hace unos 95 millones de años, en pleno período Cretácico, cuando África era un mosaico de ríos, planicies inundables y bosques tropicales, un depredador de proporciones colosales dominaba el paisaje. Tenía el hocico alargado, dientes cónicos que se entrelazaban como una trampa perfecta y una cresta ósea en forma de cuchilla que se alzaba sobre su cabeza como una espada. No era un dinosaurio cualquiera del linaje de los espinosáuridos: era una nueva especie que hoy los científicos comparan con una “garza infernal”.