No es la potencia: el detalle que siempre debés considerar al comprar una freidora de aire

Las freidoras de aire, en un inicio destinadas a la preparación de papas fritas sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite, se convirtieron en un imprescindible de muchas cocinas. La promesa de platos elaborados, hechos en un instante y de todas las variedades, hizo que un gran público se vuelque a estos aparatos, aunque muchas veces sin la asesoría de especialistas. Sabina Banzo, periodista y autora de "Más air fryer", un libro que incluye 120 recetas, explicó a La Vanguardia cómo sacar el máximo partido a este aparato que, lejos de ser una moda pasajera, asegura, llegó para quedarse.