Cómo será el documental de “Nadie dice nada” de Luzu TV: protagonistas, formato y cuándo se estrena

El acuerdo con Disney+ no es el primero que Luzu TV concreta con una plataforma de entretenimiento. En mayo de 2024, el canal colaboró con Netflix para transmitir La falsa boda real de Occhiamin, un stream de una boda ficticia entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato como parte de la promoción de la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton. El canal también trabajó con Telefe para que Sofi Martínez y Santi Talledo reaccionaran en vivo a La Voz Argentina a través de YouTube.