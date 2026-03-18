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Cómo será el documental de “Nadie dice nada” de Luzu TV: protagonistas, formato y cuándo se estrena

El conductor anunció que su programa de streaming tendrá su propio documental de ficción. ¿Quiénes serán los protagonistas y dónde se podrá ver?

Nicolás Occhiato anuncio que Nadie dice nada tendrá su documental de ficción Nicolás Occhiato anuncio que "Nadie dice nada" tendrá su documental de ficción La Nación
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El documental que surgió desde el universo de "Nadie dice nada" marcará un nuevo paso en la expansión del fenómeno digital que lidera Nico Occhiato. El proyecto audiovisual busca trasladar el espíritu del programa de Luzu TV a un formato narrativo que combine ficción y el estilo de humor que lo convirtió en un éxito entre el público joven. La producción estará disponible en Disney + para toda Latinoamérica.

Según lo anunciado, la serie estará protagonizada por los propios integrantes del ciclo: Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, quienes interpretarán personajes ficticios en una historia pensada especialmente para ese formato. 

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La producción, desarrollada en alianza con Pampa Films y con guion de integrantes del equipo creativo, se estrenará hacia finales de 2026, en un intento por consolidar la transición del contenido de streaming hacia las grandes pantallas digitales.

Cómo será el documental de “Nadie dice nada”: protagonistas, formato y cuándo se estrena

El anuncio de Nico Occhiato se transmitió en vivo tanto en la señal habitual de LuzuTV como en Disney+, en lo que representó la primera vez que un canal de streaming cede su señal en vivo a una plataforma de video bajo demanda. La primera temporada tendrá ocho capítulas de 20 minutos cada uno, diseñados para un consumo ágil y dinámico, fiel al estilo del streaming. Se estima que su estreno será a finales del 2026.

El proyecto cuenta con el respaldo de Pampa Filmes y la dirección de Nicolás Silbert y Lalo Mark, sin embargo, la esencia de Luzu se mantendrá intacta en el guión. Además, la idea orginal surgió de Santi Talledo, quien es director, guionista y actor, y Diego Vago.

El acuerdo con Disney+ no es el primero que Luzu TV concreta con una plataforma de entretenimiento. En mayo de 2024, el canal colaboró con Netflix para transmitir La falsa boda real de Occhiamin, un stream de una boda ficticia entre Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato como parte de la promoción de la primera parte de la tercera temporada de Bridgerton. El canal también trabajó con Telefe para que Sofi Martínez y Santi Talledo reaccionaran en vivo a La Voz Argentina a través de YouTube.

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