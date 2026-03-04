La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

Vangelia Pandeva Gushterova, mundialmente conocida como Baba Vanga, vuelve a estar en el centro de las conversaciones debido a la manera en que la coyuntura social actual tomó un gran parecido con una de sus predicciones. Antes de su muerte en 1996, la vidente búlgara realizó predicciones en las que el contacto alienígena se suma a la inestabilidad política internacional.
Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán preocupan al mundo, llegando a un punto de gran algidez. En redes sociales, algunos usuarios llegaron a temer por una Tercera Guerra Mundial que podría estar gestándose en el presente. La vidente habría advertido sobre un gran conflicto bélico que comenzaría en el Este y escalaría a nivel global, una narrativa que parece encajar con los recientes reportes de ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra Teherán.
¿Qué dijo Baba Vanga sobre lo que sucederá en 2026?
Entre sus seguidores, conocidos por citar a la denominada “Nostradamus de los Balcanes”, cobró relevancia una frase inquietante sobre los conflictos belicos: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad”. Aunque sus visiones originales carecen de registros escritos directos, la tensión en Medio Oriente impulsa a muchos a ver estas palabras como un reflejo de la realidad inmediata.
A este clima de inestabilidad se añade otra sentencia lapidaria que circula en redes: “Occidente caerá y Rusia se alzará”. Diversos analistas e intérpretes consideran que este mensaje describe el actual fortalecimiento geopolítico de Moscú, especialmente mientras el conflicto en Ucrania persiste sin un final claro. La coincidencia de estos textos con los movimientos de poder globales alimenta la percepción de un riesgo inminente para el orden establecido.
La predicción de Baba Vanga sobre 2026: contacto alienigena
Más allá de la guerra, el año 2026 guarda una de las profecías más insólitas del repertorio de la vidente: el primer contacto oficial con una civilización de otro mundo. Las teorías sugieren que una nave espacial de proporciones masivas entraría en nuestra atmósfera durante el mes de noviembre. Lejos de la imagen amigable de la ficción, este encuentro plantea un escenario de incertidumbre donde la paz no parece estar garantizada.
No obstante, la comunidad científica mantiene una postura escéptica frente a estos relatos virales. Expertos de organismos como la NASA recalcan que no existe evidencia empírica sobre vida extraterrestre ni señales de una invasión cercana. Los divulgadores advierten que estas historias, que incluyen desde el auge autónomo de la Inteligencia Artificial hasta avances médicos, suelen ajustarse después de que los hechos ocurren para forzar una coincidencia que, en la práctica, carece de sustento real.