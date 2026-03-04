La inquietante profecía de Baba Vanga sobre una Tercera Guerra Mundial y extraterrestres en 2026

La predicción de Baba Vanga sobre 2026: contacto alienigena

Más allá de la guerra, el año 2026 guarda una de las profecías más insólitas del repertorio de la vidente: el primer contacto oficial con una civilización de otro mundo. Las teorías sugieren que una nave espacial de proporciones masivas entraría en nuestra atmósfera durante el mes de noviembre. Lejos de la imagen amigable de la ficción, este encuentro plantea un escenario de incertidumbre donde la paz no parece estar garantizada.