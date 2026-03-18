Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará durante abril de 2026 un incremento del 2,9% en el total de sus prestaciones. Esta actualización surge tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC respecto al mes de febrero. El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, el cual dispone actualizaciones mensuales que toman como referencia directa la inflación registrada dos meses antes de cada cobro.