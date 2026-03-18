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Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono?

El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, el cual dispone actualizaciones mensuales que toman como referencia directa la inflación registrada dos meses antes de cada cobro.

Jubilaciones en abril: ¿cuánto cobrarán las categorías mínimas con el nuevo aumento y el bono? Jubilados
Hace 1 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará durante abril de 2026 un incremento del 2,9% en el total de sus prestaciones. Esta actualización surge tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor por parte del INDEC respecto al mes de febrero. El ajuste responde al esquema de movilidad vigente, el cual dispone actualizaciones mensuales que toman como referencia directa la inflación registrada dos meses antes de cada cobro.

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Dicha subida impacta de forma inmediata en las jubilaciones, pensiones y diversas asignaciones familiares o programas sociales. Asimismo, las autoridades ratificaron la vigencia del bono de $70.000 destinado a los beneficiarios con ingresos mínimos. Este refuerzo económico permanece en el mismo valor desde marzo de 2024, de acuerdo con los lineamientos fijados en el Presupuesto 2026 para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Cómo quedan los montos de ANSES en abril 2026

Con el aumento del 2,9%, los valores de las principales prestaciones quedan de la siguiente manera:

-Jubilación mínima: $380.319 (en marzo: $369.600)

-PUAM: $304.255 (en marzo: $295.680)

-PNC por invalidez y vejez: $304.255 (en marzo: $295.680)

-PNC para madres de 7 hijos: $380.319 (en marzo: $369.600)

-AUH y AUE (con 20% retenido): $109.332 (en marzo: $106.251)

-AUH por discapacidad (con 20% retenido): $356.001 (en marzo: $345.968)

-Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $68.340 (en marzo: $66.414)

-Asignación por Hijo con discapacidad: $222.511 (en marzo: $216.240)

-Asignación por Cónyuge: $16.580 (en marzo: $16.113)

-Plan 1000 Días (Complemento Leche): $51.547 (en marzo: $50.094)

-Nacimiento: $79.659 (en marzo: $77.414)

-Matrimonio: $119.275 (en marzo: $115.913)

-Adopción: $476.268 (en marzo: $462.845)

Bono de $70.000: quiénes lo siguen cobrando

Además del aumento por movilidad, ANSES continuará pagando en abril el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Este refuerzo:

-Se paga completo a quienes cobran la jubilación mínima

-Es proporcional para quienes superan ese haber

-Se mantiene congelado desde marzo de 2024

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo podrán superar los $450.000 totales en abril al sumar el bono.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

-DNI terminados en 0: desde el 10 de abril

-DNI terminados en 1: 13 de abril

-DNI terminados en 2: 14 de abril

-DNI terminados en 3: 15 de abril

-DNI terminados en 4: 16 de abril

-DNI terminados en 5: 17 de abril

-DNI terminados en 6: 20 de abril

-DNI terminados en 7: 21 de abril

-DNI terminados en 8: 22 de abril

-DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

-DNI terminados en 0 y 1: desde el 24 de abril

-DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

-DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

-DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

-DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

-DNI terminados en 0 y 1: desde el 10 de abril

-DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

-DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

-DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

-DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

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