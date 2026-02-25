Secciones
Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

Esta actualización se aplicará en dos tramos del 1,5% durante los meses de febrero y marzo, respectivamente.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó un nuevo acuerdo salarial que establece un incremento del 3% para el personal doméstico. Esta actualización se aplicará en dos tramos del 1,5% durante los meses de febrero y marzo, respectivamente. Además del ajuste porcentual, el convenio incluye el pago de un bono extraordinario con un tope de $20.000, brindando un alivio económico adicional a los trabajadores del sector en el corto plazo.

La resolución se formalizó el pasado martes en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tras el consenso entre funcionarios gubernamentales y representantes sindicales. El acuerdo contempla también una cláusula de revisión para el mes de abril, momento en el cual las partes volverán a reunirse para evaluar la situación inflacionaria y definir nuevos ajustes. De esta manera, el esquema busca mantener la actualización de los haberes frente al contexto económico actual mediante negociaciones bimestrales.

De cuánto es el aumento y cómo se pagará el bono

El esquema acordado contempla una suba total del 3% sobre los salarios vigentes. A esto se suma un bono extraordinario, con un tope máximo de $20 mil, que se liquidará de manera proporcional a la carga horaria semanal de cada trabajadora.

Según se informó oficialmente, el pago del bono se organizará de la siguiente forma:

-$8.000 para empleadas que trabajen hasta 12 horas semanales.

-Hasta $11.500 para aquellas con carga horaria de entre 12 y 16 horas por semana.

-$20 mil para quienes superen las 12 horas semanales.

Los montos serán no remunerativos y se abonarán en ambos meses.

Empleadas domésticas: cómo quedan las escalas salariales con los aumentos

Febrero

Primera categoría (supervisión)

-Con retiro: $3.953,99 por hora; $493.250,51 mensual.

-Sin retiro: $4.317,86 por hora; $547.807,65 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

-Con retiro: $3.751,59 por hora; $459.265,69 mensual.

-Sin retiro: $4.100,04 por hora; $509.632,55 mensual.

Tercera categoría (caseros)

-$3.546,66 por hora; $448.433,64 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

-Con retiro: $3.952,85 por hora; $448.433,64 mensual.

-Sin retiro: $3.546,66 por hora; $498.106,74 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

-Con retiro: $3.546,66 por hora; $404.702,97 mensual.

-Sin retiro: $3.298,88 por hora; $448.433,64 mensual.

Marzo

Primera categoría (supervisión)

-Con retiro: $4.013,30 por hora; $500.649,26 mensual.

-Sin retiro: $4.382,63 por hora; $556.024,76 mensual.

Segunda categoría (tareas específicas)

-Con retiro: $3.807,87 por hora; $466.154,67 mensual.

-Sin retiro: $4.161,54 por hora; $517.277,03 mensual.

Tercera categoría (caseros)

-$3.599,86 por hora; $455.160,14 mensual.

Cuarta categoría (tareas de cuidado)

-Con retiro: $4.012,14 por hora; $455.160,14 mensual.

-Sin retiro: $3.599,86 por hora; $505.578,34 mensual.

Quinta categoría (tareas generales)

-Con retiro: $3.599,86 por hora; $410.773,52 mensual.

-Sin retiro: $3.348,37 por hora; $455.160,14 mensual.

