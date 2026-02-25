Confirman aumento y bono para empleadas domésticas en marzo: ¿de cuánto será?

La resolución se formalizó el pasado martes en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tras el consenso entre funcionarios gubernamentales y representantes sindicales. El acuerdo contempla también una cláusula de revisión para el mes de abril, momento en el cual las partes volverán a reunirse para evaluar la situación inflacionaria y definir nuevos ajustes. De esta manera, el esquema busca mantener la actualización de los haberes frente al contexto económico actual mediante negociaciones bimestrales.