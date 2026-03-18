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Alfombra roja de los Oscars: ¿Pequeños pines o grandes mensajes?

La alfombra roja de los Oscars confirmó el retorno de los clásicos broches, ahora cargados de estilo, pero también de discursos.

EN ROJO. La actriz y poeta Saja Kilani con su pin de “Artists4Ceasefire”, en contra de conflictos internacionales EN ROJO. La actriz y poeta Saja Kilani con su pin de “Artists4Ceasefire”, en contra de conflictos internacionales
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 3 Hs

En la alfombra roja de los Oscars hubo vestidos espectaculares, joyas millonarias y trajes impecables. Pero uno de los detalles más comentados fue mucho más pequeño. Los pines y broches en las solapas fueron las estrellas de la noche.

Lejos de ser un simple adorno, este accesorio se transformó en un gesto de estilo y, en muchos casos, en un mensaje público. Desde broches de alta joyería hasta insignias con consignas políticas, la solapa se convirtió en un espacio de expresión.

“Sin dudas estamos viendo un regreso muy significativo del broche, pero no como un simple revival nostálgico, sino reinterpretado” -analizó la diseñadora Lorena Batallán y añadió- “creo que las nuevas generaciones están resignificando su uso y ya no es sólo un objeto decorativo, sino un elemento curado, con intención”.

Para la experta, el broche funciona hoy casi como una firma del look. “En ese sentido, estamos ante su consolidación como accesorio clave en la moda de gala contemporánea”.

El pin rojo

Uno de los accesorios más visibles de la noche del domingo fue el pin asociado al movimiento Artists4Ceasefire.

Se trata de un pin rojo con una mano naranja y un corazón negro en el centro, que representa el llamado de artistas a un alto el fuego y ayuda humanitaria en conflictos internacionales, especialmente en Gaza. El símbolo busca expresar la idea de una comunidad unida por la humanidad compartida.

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La presencia de estos pines puso en evidencia algo que se repite cada vez más en la alfombra roja, y es el uso de la moda como plataforma de posicionamiento público.

“La alfombra roja dejó de ser solo espectáculo estético para convertirse en una plataforma discursiva. Las celebridades y el equipo que tienen por detrás, hoy entienden que cada aparición pública es un acto comunicacional”, agrega Batallán.

Consignas políticas

Algunos artistas eligieron mensajes aún más directos. El actor Javier Bardem apareció con un pin con la frase “No a la guerra”, acompañado por un símbolo en apoyo al pueblo palestino.

NUEVO USO. Javier Bardem ya había usado estos accesorios años atrás. NUEVO USO. Javier Bardem ya había usado estos accesorios años atrás.

En eventos vinculados a la gala, la actriz Jane Fonda también lució un pin con el mensaje “Block the Merger”, una protesta contra la compra de Warner Bros. por parte de Paramount Global.

En un entorno donde cada imagen circula en segundos por redes sociales, estos accesorios funcionan como pequeños manifiestos visuales.

“En eventos globales, en los que cada detalle es analizado, los accesorios se convierten en vehículos estratégicos de comunicación”, afirma la diseñadora.

El poder del detalle

La fuerza simbólica de estos accesorios radica, precisamente, en su tamaño.

“En términos semióticos, un pin puede condensar un mensaje mucho más claro que un estilismo completo”, indica Batallán.

Y completa: “Un vestido puede deslumbrar, pero un broche puede decir algo concreto”.

En un contexto saturado de imágenes, agrega, lo pequeño pero significativo suele ser lo más memorable.

Pero más allá de los mensajes políticos, la alfombra roja también confirmó el regreso del broche decorativo en la moda masculina.

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Durante años, el traje masculino en galas se mantuvo relativamente minimalista. No obstante, varios actores eligieron recuperar la tradición de la joyería en la solapa.

Entre ellos, Adrien Brody llevó un gran broche plateado muy llamativo, Kieran Culkin apareció con un broche dorado de dos piezas, Kumail Nanjiani sumó un broche brillante a su traje negro.

El gesto remite, en parte, a la elegancia del Hollywood clásico. “Si pensamos en figuras como Cary Grant o Katharine Hepburn, el broche ya formaba parte de una elegancia muy estudiada”, recuerda la especialista. “En ese momento el gesto era más estilístico que político, asociado al refinamiento y al detalle”. La diferencia, explica, está en la intención porque antes era status; hoy también es discurso.

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