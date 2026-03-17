Política, racismo y la mujer, las claves del Oscar

Mujeres al poder: la confirmación de dos premios previsibles

Si algo estaba cantado, y la noche del domingo sólo lo confirmó, fueron las categorías de actuación femenina. Amy Madigan en reparto por “La hora de la desaparición” y Jessie Buckley como protagónica por “Hamnet” se llevaron sus Oscar. Pasaron cuatro décadas desde que Madigan tuvo su anterior nominación, con “Dos veces en una vida”; ahora, con 75 años, al retirar su premio le agradeció a su esposo desde el 83, Ed Harris. en tanto, Buckley se convirtió en la primera irlandesa en lograr el premio por su trabajo dramático como una madre en duelo por la pérdida de su hijo. “En el Reino Unido es el día de las madres, y le dedico el Oscar al caos hermoso de ser madre”, aseveró.