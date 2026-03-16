Una argentina subió al escenario de los Oscar: quién es y por qué película recibió el premio

La ceremonia de los premios Oscar contó con un emocionante momento en el que participó una cineasta argentina. El nombre de la trabajadora audiovisual es Violeta Kreimer, que subió al escenario como parte del equipo técnico detrás de la producción francesa "Deux personnes échangeant de la salive" ("Dos personas intercambiando saliva").
El cortometraje fue dirigido por la dupla Natalie Musteata y Alexandre Singh. Violeta Kreimer fue productora del filme ganador. Lo curioso de este premio es que fue compartido con con otro corto estadounidense llamado "The singers" ("Los cantantes").
Quién es y cuál es la historia de Violeta Kreimer
Nacida en Vicente López, la actual productora se mudó a París a los 20 años mediante un intercambio universitario de Ciencias Políticas. El destino decidió que fijara su residencia en la capital francesa, lugar donde finalmente decidió volcar su carrera profesional hacia el mundo del cine.
El cortometraje Dos personas intercambiando saliva cuenta con el respaldo ejecutivo de Isabelle Huppert y Julianne Moore. Ambas figuras se sumaron al proyecto como "madrinas" tras visualizar la obra terminada, aunque no formaron parte del proceso de rodaje ni de la producción inicial de la pieza.
A diferencia de las reglas vigentes para los largometrajes, donde los productores reciben la estatuilla, en la categoría de cortos de acción real el reconocimiento se entrega a los directores. Por este motivo, el galardón corresponde legalmente a Natalie Musteata y Alexandre Singh.
La historia, que dura 36 minutos, presenta una sociedad distópica donde los besos conllevan la pena de muerte y se sustituyen por bofetadas. En este contexto, la protagonista iraní Angine desarrolla un vínculo cercano con una vendedora, desafiando las estrictas prohibiciones impuestas en su mundo.