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Interceptaron en Tucumán 222 kilos de hojas de coca enviados por encomienda hacia Buenos Aires

La sustancia había sido despachada desde Salta.

Interceptaron en Tucumán 222 kilos de hojas de coca enviados por encomienda hacia Buenos Aires
Hace 1 Hs

Los gendarmes de la Patrulla “7 de Abril” del Escuadrón 55 “Tucumán” realizaban controles sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 896, cuando detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

Al continuar con el registro, los funcionarios detectaron que cinco encomiendas, enviadas desde Salta y tenían como destino final Buenos Aires, emanaban un fuerte olor similar a las de hojas de coca.

Tras ser autorizados por el Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán, los efectivos abrieron los paquetes y constataron la existencia de 222 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural.

Ante el hallazgo, los uniformados procedieron a incautar la totalidad del vegetal y realizaron el labrado de las actuaciones en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”. Además, los ciudadanos (destinatarios y remitentes) quedaron supeditados a la causa.

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