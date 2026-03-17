Estudiantes busca quedar entre los ocho primeros de la Liga Nacional en una gira clave por el Litoral

Luego del compromiso en Corrientes, la delegación se trasladará a Resistencia, donde el jueves a las 21 enfrentará a Villa San Martín en “La Caldera”. El conjunto chaqueño llega con una marca de 15-13 y se ubica por encima en la tabla, por lo que representa otro rival directo en la pelea por mejorar la ubicación de cara a la postemporada.