La inflación mayorista se desaceleró en febrero y se ubicó en 1%, según el Indec

En tanto, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local sin considerar impuestos, avanzó 0,7% en el período analizado. Según el informe oficial, el resultado reflejó una suba de 1,0% en los productos primarios y de 0,6% en los productos manufacturados y en la energía eléctrica.