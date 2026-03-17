La inflación mayorista se desaceleró en febrero y se ubicó en 1%, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación mayorista registró en febrero una suba de 1%, lo que implicó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales frente al dato de enero.
En términos interanuales, el indicador acumuló un aumento de 25,6%, mientras que en el primer bimestre del año sumó una suba de 2,7%. De esta manera, el incremento mensual quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para el segundo mes de 2026 había marcado un 2,9%.
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) mostró en febrero de 2026 un aumento de 1% respecto a enero. El organismo explicó que este resultado se debió a un incremento de 1,3% en los productos de origen nacional, mientras que los productos importados registraron una caída de 2,7%.
Dentro de los productos nacionales, las divisiones que más contribuyeron al aumento del IPIM fueron petróleo crudo y gas, con una incidencia de 0,27%; alimentos y bebidas, con 0,26%; productos agropecuarios, con 0,24%; productos refinados del petróleo, con 0,23%; y energía eléctrica, con 0,12%.
Por su parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró en febrero un incremento de 0,7%. Este resultado estuvo impulsado por una suba de 0,9% en los productos nacionales, mientras que los importados evidenciaron una disminución de 2,6%.
En tanto, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local sin considerar impuestos, avanzó 0,7% en el período analizado. Según el informe oficial, el resultado reflejó una suba de 1,0% en los productos primarios y de 0,6% en los productos manufacturados y en la energía eléctrica.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 17, 2026
Los precios mayoristas aumentaron 1% en febrero de 2026 respecto del mes previo y 25,6% interanual https://t.co/WEKGeiTFSg pic.twitter.com/mbaICFl1jS