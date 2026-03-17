Irán designó como asesor militar a un acusado por el atentado a la AMIA

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, designó como asesor militar a Mohsen Rezai, uno de los acusados por el atentado contra la AMIA en 1994.
La decisión fue informada por la agencia oficial Mehr, que precisó que el nombramiento responde a una “orden” directa de Jamenei. “El general Mohsen Rezai fue nombrado asesor militar por orden del comandante en jefe, el ayatolá Mojtaba Jamenei”, consignó el medio.
Rezai, de 71 años, es una figura central dentro de la estructura de poder iraní. Se desempeñó como jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997, y fue vicepresidente de Asuntos Económicos durante el gobierno de Ebrahim Raisi entre 2021 y 2024. Además, ocupó el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen desde 1997.
La designación genera fuerte controversia internacional, en particular en la Argentina, debido a la situación judicial de Rezai. El funcionario cuenta con una alerta roja de Interpol por su presunta participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Según consta en la base de datos del organismo internacional, la orden de captura lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, en forma reiterada y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”.
Rezai también fue vinculado al ataque contra la embajada de Israel en la Argentina en 1992, que dejó 22 muertos y 242 heridos. En ese caso, su propio hijo, Ahmad, lo implicó tras desertar a Estados Unidos en 1998 y solicitar asilo político.
Nacido en 1954 en la provincia de Juzestán, Rezai inició su militancia política durante la adolescencia. A los 17 años fue detenido y torturado por la policía secreta SAVAK durante la monarquía Pahlavi. Luego de recuperar la libertad, se trasladó a Teherán, donde estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y participó en actividades clandestinas.
Tras la Revolución Islámica de 1979, se incorporó a los Muyahidines de la Revolución Islámica, integrando su comité central. Durante la guerra entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988, ocupó roles clave en la estructura militar y, posteriormente, desarrolló una carrera en el ámbito económico y político.
En ese terreno, fue candidato presidencial en 2005, 2009, 2013 y 2021, siempre dentro del sector conservador, consolidando una trayectoria que combina funciones militares, académicas y de gobierno, con fuerte cercanía al núcleo de poder iraní.
Días atrás, en declaraciones al medio Press TV, Rezai afirmó que Irán no aceptará un alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel hasta alcanzar un “resultado definitivo”.
“A Irán se le ha agotado la paciencia, la cual había ejercido por razones humanitarias para evitar una guerra regional. Esta vez no habrá alto el fuego hasta que se alcance una solución definitiva”, advirtió.