Irán designó como asesor militar a un acusado por el atentado a la AMIA

Rezai, de 71 años, es una figura central dentro de la estructura de poder iraní. Se desempeñó como jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria entre 1981 y 1997, y fue vicepresidente de Asuntos Económicos durante el gobierno de Ebrahim Raisi entre 2021 y 2024. Además, ocupó el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de los Altos Intereses del Régimen desde 1997.