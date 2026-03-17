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La importancia del vinagre blanco: ¿cómo limpiar las cocinas y los baños de la mejor manera?

Su efectividad reside en el ácido acético, componente con propiedades antibacterianas y antifúngicas capaz de combatir microorganismos peligrosos como la Salmonella o la E. coli.

La importancia del vinagre blanco: ¿cómo limpiar las cocinas y los baños de la mejor manera? Vinagre
Hace 2 Hs

La higiene integral del hogar requiere una atención especial en los conductos de ventilación y los desagües, zonas donde suelen acumularse residuos invisibles que favorecen focos infecciosos. Ante este riesgo, los expertos recomiendan el vinagre blanco como un recurso sumamente eficaz para desinfectar estos sectores de acceso complejo. Su efectividad reside en el ácido acético, componente con propiedades antibacterianas y antifúngicas capaz de combatir microorganismos peligrosos como la Salmonella o la E. coli.

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La potencia de este líquido proviene de su elevado nivel de acidez, con un pH de 2,2 que supera la capacidad desinfectante de otras sustancias comunes. Al entrar en contacto con las superficies o las cañerías, el vinagre inicia un proceso de descomposición de hongos y minerales, lo cual neutraliza los olores desagradables de forma inmediata. Esta acción química detiene la reproducción de bacterias en los conductos, garantizando un entorno mucho más saludable sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Por qué es útil en las rejillas

Las rejillas funcionan como receptores constantes de residuos orgánicos e inorgánicos. En esos espacios proliferan bacterias y microorganismos que pueden afectar el bienestar de quienes habitan el hogar si no se mantiene una adecuada asepsia.

En este escenario, el vinagre blanco aparece como una solución eficaz para disolver el sarro y neutralizar agentes patógenos presentes en las cañerías. Además de limpiar, contribuye a prevenir la formación de obstrucciones severas.

La acumulación de residuos en los desagües genera aromas desagradables asociados a la descomposición. El vinagre actúa sobre el origen del problema y elimina el hedor, posicionándose como una alternativa a los productos químicos industriales.

Su uso evita la exposición a sustancias potencialmente nocivas y reduce el impacto ambiental, ya que no contamina el agua con compuestos tóxicos, consignó La Nación. 

Si bien su olor acre puede resultar intenso, los especialistas sugieren complementar la limpieza con tres cucharadas de jugo de limón. Este agregado no solo refuerza la eliminación de hongos, sino que deja un ambiente más fresco.

Paso a paso para limpiar el desagüe con vinagre

Para que el procedimiento sea efectivo, se recomienda seguir una serie de pasos:

Verter un chorro abundante de vinagre blanco sobre la rejilla.

Esperar cinco minutos para que el ácido actúe y comience a degradar grasa y sarro.

Cepillar la superficie y luego volcar agua caliente, lo que facilita el desprendimiento de residuos en el interior de la cañería.

Tras el enjuague, aguardar otros cinco minutos antes de añadir el jugo de limón para completar la higienización.

La constancia es clave. Repetir este método una vez por semana ayuda a evitar la formación de colonias bacterianas resistentes y mantiene las cañerías libres de olores. De esta manera, se garantiza un entorno sanitario más seguro en los espacios más sensibles del hogar.

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