La importancia del vinagre blanco: ¿cómo limpiar las cocinas y los baños de la mejor manera?

La potencia de este líquido proviene de su elevado nivel de acidez, con un pH de 2,2 que supera la capacidad desinfectante de otras sustancias comunes. Al entrar en contacto con las superficies o las cañerías, el vinagre inicia un proceso de descomposición de hongos y minerales, lo cual neutraliza los olores desagradables de forma inmediata. Esta acción química detiene la reproducción de bacterias en los conductos, garantizando un entorno mucho más saludable sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.