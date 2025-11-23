Secciones
Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Con solo dos ingredientes presentes en cualquier casa es posible lograr una limpieza profunda que ocurre mientras dormís.

Hace 1 Hs

Limpiar el inodoro no es el quehacer hogareño más agradable, tanto por el contacto con virus, bacterias y hongos como por lo dificultoso que puede volverse asearlo en profundidad. Sin embargo no es necesario pasar horas echando productos químicos costosos, existe una solución más sencilla y económica que vaciar los botes comerciales.

Hay dos elementos fundamentales que pueden lograr un aseo efectivo en el baño y que no requieren siquiera de algún esfuerzo, incluso, como algo automático, consigue limpiar el inodoro mientras descansamos. Se trata de dos componentes: el vinagre y el bicarbonato de sodio que tanto juntos como separados pueden dejar reluciente el excusado.

El poder del vinagre

Carolyn Forté, directora ejecutiva del Laboratorio de Cuidado y Limpieza del Hogar del Instituto Good Housekeeping comentó a la revista de la institución los efectos satisfactorios del vinagre. Este es ideal para limpiar las manchas de agua dura, que se ven amarillentas.

La poderosa mezcla con bicarbonato

Ahora bien, una potente reacción química puede ocurrir si el vinagre se mezcla con el bicarbonato de sodio. De acuerdo con el sitio web de Bob Vila, reconocido presentador televisivo de Estados Unidos sobre programas de mejoras para el hogar, esta composición ayuda a quitar de forma efectiva cualquier suciedad en baños y cocinas.

Estos dos elementos se encuentran en los extremos opuestos de la escala de pH: mientras que el vinagre es extremadamente ácido, el bicarbonato de sodio es alcalino. Al entrar en contacto, intercambian moléculas y se produce una sustancia efervescente que es ideal para remover la mugre.

Métodos que actúan cuando dormís

El portal de Bob Vila recomienda otro método para eliminar las manchas de agua dura del inodoro. En este caso, hay que colocar un paño o papel de inodoro empapados en vinagre sobre la zona afectada.

Luego de dejarlo durante toda la noche, hay que sacarlo y comenzar a frotar con una mezcla de bicarbonato de sodio y la suficiente agua como para que quede una consistencia pastosa. En este paso, se puede echar un poco más de vinagre para potenciar el efecto.

Una estrategia similar aconsejó la influencer María Fernández, con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y otros 440 mil en TikTok. Para este truco, la especialista en limpieza utilizó solo vinagre y prescindió del bicarbonato de sodio.

“Para limpiar el sarro del borde del inodoro, rellena los bordes con papel de cocina y empápalo bien de vinagre“, explicó en uno de sus videos. La clave está en dejarlo actuar durante toda la noche. “Retira el papel y verás que queda impecable”, continuó en el clip, que consiguió más de 22.000 me gustas y casi 150 comentarios.​

