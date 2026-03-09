Secciones
SociedadActualidad

Sal, limón o vinagre: trucos caseros para destapar cañerías de manera sencilla

Aunque existen químicos industriales para resolverlo, su alto poder corrosivo puede dañar las tuberías y afectar negativamente al medio ambiente.

Sal, limón o vinagre: trucos caseros para destapar cañerías de manera sencilla Tuberias
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Las obstrucciones en cañerías de cocina o baño suelen originarse por la acumulación de restos orgánicos, grasas y jabón, generando olores desagradables y estancamiento de agua. Aunque existen químicos industriales para resolverlo, su alto poder corrosivo puede dañar las tuberías y afectar negativamente al medio ambiente.

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

¿Lo sabías?: hay un electrodoméstico en tu cocina que tiene oro de 22 quilates

Como alternativa, las soluciones caseras ganan terreno por ser económicas, efectivas y menos agresivas con la infraestructura del hogar. Estos métodos permiten destapar los desagües de forma sencilla, minimizando el impacto ecológico y evitando el uso de sustancias tóxicas en la rutina doméstica.

Cinco métodos caseros para destapar cañerías

1. Bicarbonato y vinagre: el clásico infalible

Entre las alternativas caseras, esta es una de las más difundidas. La mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre blanco produce una efervescencia capaz de desprender restos adheridos a las paredes internas de la cañería.

Cómo aplicarlo:

- Retirar con la mano o con un alambre los residuos visibles.

- Verter media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe.

- Incorporar media taza de vinagre blanco y esperar la reacción.

- Tapar con un trapo húmedo o un tapón y dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

- Finalizar con agua hirviendo.

Este procedimiento es ideal para atascos leves y funciona muy bien como mantenimiento mensual.

2. Agua hirviendo con sal: una solución rápida

Otra opción sencilla consiste en aprovechar el poder del agua caliente para disolver grasa acumulada, reforzándola con sal gruesa que funciona como abrasivo natural.

Pasos:

- Hervir un litro de agua.

- Agregar dos o tres cucharadas de sal gruesa y mezclar.

- Verter de a poco el contenido sobre la cañería.

Si la obstrucción no es profunda, esta técnica suele ser suficiente. Además, puede utilizarse semanalmente para evitar que la grasa se solidifique en el interior de los caños.

3. Limón y bicarbonato para eliminar olores

Cuando el problema no es un tapón severo sino los malos olores, una alternativa efectiva es combinar bicarbonato con jugo de limón, cuyo ácido cítrico aporta frescura y ayuda a desinfectar.

Instrucciones:

- Colocar media taza de bicarbonato en el desagüe.

- Exprimir dos limones grandes y verter el jugo lentamente.

- Dejar actuar 15 minutos.

- Enjuagar con agua hirviendo.

La mezcla no solo limpia, sino que también neutraliza olores y deja un aroma agradable en baños y cocinas.

4. Un gancho casero para remover tapones físicos

En muchos casos, sobre todo en el baño, los cabellos se combinan con jabón y forman bloqueos sólidos que los líquidos por sí solos no logran disolver. En esos escenarios, una herramienta casera puede ser la mejor aliada.

Cómo fabricar y usar un gancho:

- Desarmar una percha de alambre y doblar un extremo en forma de gancho.

- Introducirla con suavidad en la cañería.

- Enganchar y retirar los residuos acumulados.

- Después de la extracción, aplicar el método de bicarbonato y vinagre para una limpieza profunda.

Esta alternativa es económica, sencilla y sumamente efectiva para atascos causados por restos sólidos.

6. Sal, bicarbonato y vinagre: combinación reforzada

Cuando la obstrucción es más resistente, puede potenciarse el clásico método químico casero añadiendo sal, que ayuda a raspar los restos adheridos.

Paso a paso:

- Mezclar media taza de sal y media taza de bicarbonato.

- Verter la preparación en el desagüe.

- Añadir media taza de vinagre.

- Dejar actuar durante al menos 30 minutos.

- Enjuagar con abundante agua hirviendo.

¿Cuándo es momento de llamar a un profesional?

Si después de probar estas técnicas la obstrucción persiste, es recomendable consultar a un plomero. Algunas veces, el tapón se encuentra en una parte profunda del sistema o está demasiado solidificado como para removerlo sin herramientas específicas. Forzar la cañería sin experiencia puede agravar el problema o generar daños mayores.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026

Ni tacones infinitos ni aburridos: los siete zapatos que marcan tendencia en Milán 2026

Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026

Oversize, cuero y boho: los 10 imprescindibles de la temporada otoño-invierno 2026

Baños de descarga: el ritual espiritual para limpiar energías negativas y reducir el estrés

Baños de descarga: el ritual espiritual para limpiar energías negativas y reducir el estrés

¿Debería abrazar a mi perro? Algunos expertos sugieren que no

¿Debería abrazar a mi perro? Algunos expertos sugieren que no

Por qué no deberías mover los muebles de tu casa en este momento del día, según expertos

Por qué no deberías mover los muebles de tu casa en este momento del día, según expertos

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
2

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
3

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
4

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
5

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
6

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Más Noticias
Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

Confirmado: habrá dos fines de semana extra largos seguidos antes y durante Semana Santa

La impresionante mansión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo es por dentro y cuánto cuesta

La impresionante mansión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: cómo es por dentro y cuánto cuesta

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

La abogada santiagueña acusada de gestos racistas en Brasil rompió el silencio: “Muchos conocen el 5% de la historia”

Desde el pogo de Mauricio Macri hasta los invitados más famosos: así fue la boda de Emily Lucius y el sobrino del expresidente

Desde el pogo de Mauricio Macri hasta los invitados más famosos: así fue la boda de Emily Lucius y el sobrino del expresidente

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

Pronóstico trimestral: se esperan más lluvias y más calor de lo habitual durante marzo, abril y mayo

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Las siete ciudades sudamericanas que podrían quedar bajo el agua antes del 2100

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Comentarios