Feriado del Día de la Memoria: horario especial del comercio el lunes 23 y martes 24

La Cámara de Comercio de la Capital anunció cuáles serán los horarios de atención del rubro la próxima semana. El calendario nacional de feriados tiene dos días especiales marcados en la agenda próximamente. El lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable para promover la actividad turística y el martes 24 es feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.