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Feriado de Semana Santa: precios de hospedajes en Salta del 1 al 5 de abril

Con Salta como uno de los destinos predilectos por su cercanía y oferta cultural, estos son los precios de referencia en departamentos y hoteles para Semana Santa.

Feriado de Semana Santa: precios de hospedajes en Salta del 1 al 5 de abril Foto: IN Salta
Hace 2 Hs

El calendario tiene todos los meses un fin de semana largo, al menos hasta agosto. Después del de marzo –del sábado 21 al martes 24, Día de la Memoria–, llegará inmediatamente el de abril –del jueves 2 al domingo 5, por Semana Santa–. Se espera que, durante estos días, haya un aumento en las movilizaciones y los hospedajes por razones de turismo.

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Desde Tucumán, las alternativas cercanas son muchas. Pero tal vez una de las más completas, atractivas y convenientes sea Salta, por su ubicación a poco más de 300 kilómetros y a casi cuatro horas de Tucumán. Una sola provincia ofrece turismo histórico, gastronomía, paisajes, cultura, bodegas, vinos y más a poca distancia. Pero uno de los factores más importantes al momento de planificar un viaje es el hospedaje.

Alquiler de departamentos en Salta para Semana Santa

Los departamentos en la ciudad de Salta pueden conseguirse a precios accesibles. La cartera de alojamientos es variada y dos personas pueden hospedarse entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril a partir de los $162.000 a $190.000 aproximadamente. Se trata de hospedajes céntricos, con instalaciones básicas como Internet, TV, baño y cocina. En algunos casos, también cuentan con aire acondicionado y cochera.

Los departamentos con más comodidades, como piscina privada y cochera, tienen costos que parten de los $200.000 para dos adultos por cuatro noches. Los que tienen mejores calificaciones de los usuarios anteriores –por ejemplo, en la plataforma Booking– parten de los $280.000 y $300.000 por cuatro noches.

Hospedaje en hoteles en Salta para Semana Santa

Las habitaciones de hotel para dos personas con cama doble tienen valores que parten de los $180.000 a $200.000. Pueden conseguirse en zonas cercanas al centro de la ciudad y la mayoría incluye desayuno. Una habitación doble en un hotel con piscina, en cambio, puede rondar entre los $400.000 y $500.000.

Los mejor puntuados de la plataforma –con una calificación 9 de 10 o superior– por usuarios que reservaron habitaciones, pero sin piscina, tienen costos que parten de los $340.000 y ascienden. El hospedaje en las principales cadenas hoteleras parte de los $670.000 para dos personas. Sin embargo, la popularidad de las marcas no garantiza los servicios, ya que en Booking algunos aparecen con valoraciones de los usuarios inferiores a 8 puntos sobre 10.

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