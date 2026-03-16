Feriado de Semana Santa: precios de hospedajes en Salta del 1 al 5 de abril

Los mejor puntuados de la plataforma –con una calificación 9 de 10 o superior– por usuarios que reservaron habitaciones, pero sin piscina, tienen costos que parten de los $340.000 y ascienden. El hospedaje en las principales cadenas hoteleras parte de los $670.000 para dos personas. Sin embargo, la popularidad de las marcas no garantiza los servicios, ya que en Booking algunos aparecen con valoraciones de los usuarios inferiores a 8 puntos sobre 10.