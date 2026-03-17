Kim Kardashian llegó a la F1: el explícito comentario que le hizo Lewis Hamilton

Lewis Hamilton parece haber superado todas sus relaciones pasadas o, cuanto menos, parece estar dispuesto a olvidarlas. Porque esta semana tuvo un divertido intercambio con la empresaria mediática e influencer Kim Kardashian. Lejos de andar con rodeos, Hamilton aprovechó una publicación que hizo la mediática para dejarle muy en claro cuál es su apreciación sobre ella.
La revista People levantó la que fue la gran interacción entre el piloto de Fórmula 1 y la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”. Es que este lunes, Kim publicó una tirada de imágenes en las que lució su outfit para la gala de Vanity Fair después de la entrega de los Oscar. El comentario que le dejó Hamilton se sumó a una serie de hechos que vienen anunciando un posible romance entre ellos.
¿Qué le comentó Lewis Hamilton a Kim Kardashian?
Kardashian, fiel a la vida de las modas y tendencias, mostró todo el esplendor de su outfit. “Chica Gucci” fue el único mensaje que escribió en la primera de sus publicaciones sobre su vestimenta y preparación para Vanity Fair. Pero después siguió publicando fotos y videos que superaron los 20 archivos mostrando en detalle su preparación y el backstage de la fiesta.
Seguro y contundente, Hamilton comentó un emoji de una carita con ojos de corazón, un símbolo que automáticamente se interpretó como la reacción de una persona enamorada. Un simple comentario público bastó para que miles de personas fueran a ver la publicación y, en particular, el dibujito que dejó el piloto de Ferrari. Más de 42.000 personas reaccionaron solo al emoji.
La cita campestre de Hamilton y Kim Kardashian
Según el medio TMZ, hace dos semanas Kardashian y Hamilton fueron vistos en el lago Powell de Arizona. Juntos pasaron una tarde entre paseos que culminaron con una vista a la puesta del sol. La información se confirmó porque después los dos hicieron publicaciones en sus redes sociales en ese lugar, sin mostrar sus rostros ni los de sus acompañantes.
A principios de febrero, también fueron vistos en el mismo hotel de París y en el Super Bowl LX en el estadio Levi’s de California. “Fue un encuentro romántico”, declaró una fuente a la revista People entonces, sobre la visita a Francia. También circularon rumores que dijeron que ambos llegaron en el mismo jet a Europa. Por lo pronto, todo parece indicar que están dando los primeros pasos y que sienten una gran comodidad estando juntos.