Kim Kardashian llegó a la F1: el explícito comentario que le hizo Lewis Hamilton

La revista People levantó la que fue la gran interacción entre el piloto de Fórmula 1 y la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”. Es que este lunes, Kim publicó una tirada de imágenes en las que lució su outfit para la gala de Vanity Fair después de la entrega de los Oscar. El comentario que le dejó Hamilton se sumó a una serie de hechos que vienen anunciando un posible romance entre ellos.