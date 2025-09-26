"No sabemos si va a despertar de esto": la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton

Esta mañana el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton hizo un triste posteo en su cuenta de Instagram. Con profunda tristeza, el competidor de Ferrari mostró una dolorosa foto que consternó y entristeció a sus seguidores por igual. Desde una clínica de internación, Hamilton mostró a su fiel compañero, su perro Roscoe, en una comprometida situación.
"Por favor, tengan a Roscoe en sus pensamientos", escribió el corredor junto a una serie de tres imágenes en las que se ve a su perro dormido sobre una cama de internación y conectado a muchos cables. De momento, se vio al bulldog inglés con asistencia respiratoria y el mensaje que dejó Hamilton fue profundamente desalentador.
¿Qué le pasó al perro de Lewis Hamilton?
El corredor quiso mantener actualizados a sus seguidores, según informó en su posteo. Por eso contó que Roscoe contrajo neumonía, una enfermedad que había padecido hace relativamente poco tiempo. "Estaba luchando por respirar", esribió, dejando ver el motivo por el que acudió a la clínica veterinaria junto al animal.
"Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles", relató Hamilton. Pero durante la intervención pasó lo que menos esperaban: el corazón de su mascota se detuvo durante unos instantes. "Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto", cerró con profundo pesar.
Por lo pronto, Roscoe permanecerá internado y, según el mismo Hamilton informó, los veterinarios intentarán despertarlo mañana. "Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo", manifestó el campeón de Fórmula 1. Hace poco más de un mes, el perro se había convertido en portada de Dogue, la revista de moda canina que busca imitar a Vogue.
Rápidamente la publicación de Hamilton se convirtió en una de las que más likes tiene en todo su perfil. Las fotos fueron compartidas para sus más de 40 millones de seguidores y más de 4.4 millones dejaron su "Me gusta". Además, los usuarios de Instagram hicieron más de 130.000 comentarios dejando sus buenos deseos y pidiendo por la pronta recuperación de Roscoe.