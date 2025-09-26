"No sabemos si va a despertar de esto": la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton

Rápidamente la publicación de Hamilton se convirtió en una de las que más likes tiene en todo su perfil. Las fotos fueron compartidas para sus más de 40 millones de seguidores y más de 4.4 millones dejaron su "Me gusta". Además, los usuarios de Instagram hicieron más de 130.000 comentarios dejando sus buenos deseos y pidiendo por la pronta recuperación de Roscoe.