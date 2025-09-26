Secciones
SociedadActualidad

"No sabemos si va a despertar de esto": la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton

Miles de personas manifestaron su apoyo al piloto, que suspendió unas pruebas con Ferrari por su difícil situación.

No sabemos si va a despertar de esto: la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton
Hace 2 Hs

Esta mañana el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton hizo un triste posteo en su cuenta de Instagram. Con profunda tristeza, el competidor de Ferrari mostró una dolorosa foto que consternó y entristeció a sus seguidores por igual. Desde una clínica de internación, Hamilton mostró a su fiel compañero, su perro Roscoe, en una comprometida situación.

Hamilton voló en Bakú y Colapinto afronta un duro desafío con Alpine

Hamilton voló en Bakú y Colapinto afronta un duro desafío con Alpine

"Por favor, tengan a Roscoe en sus pensamientos", escribió el corredor junto a una serie de tres imágenes en las que se ve a su perro dormido sobre una cama de internación y conectado a muchos cables. De momento, se vio al bulldog inglés con asistencia respiratoria y el mensaje que dejó Hamilton fue profundamente desalentador.

¿Qué le pasó al perro de Lewis Hamilton?

El corredor quiso mantener actualizados a sus seguidores, según informó en su posteo. Por eso contó que Roscoe contrajo neumonía, una enfermedad que había padecido hace relativamente poco tiempo. "Estaba luchando por respirar", esribió, dejando ver el motivo por el que acudió a la clínica veterinaria junto al animal.

"Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles", relató Hamilton. Pero durante la intervención pasó lo que menos esperaban: el corazón de su mascota se detuvo durante unos instantes. "Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto", cerró con profundo pesar.

No sabemos si va a despertar de esto: la dolorosa noticia que recibió Lewis Hamilton

Por lo pronto, Roscoe permanecerá internado y, según el mismo Hamilton informó, los veterinarios intentarán despertarlo mañana. "Estoy a su lado y quiero agradecerles a todos por sus oraciones y apoyo", manifestó el campeón de Fórmula 1. Hace poco más de un mes, el perro se había convertido en portada de Dogue, la revista de moda canina que busca imitar a Vogue.

Rápidamente la publicación de Hamilton se convirtió en una de las que más likes tiene en todo su perfil. Las fotos fueron compartidas para sus más de 40 millones de seguidores y más de 4.4 millones dejaron su "Me gusta". Además, los usuarios de Instagram hicieron más de 130.000 comentarios dejando sus buenos deseos y pidiendo por la pronta recuperación de Roscoe.

Temas Lewis HamiltonFórmula 1
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
1

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
2

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos
3

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
4

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
5

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”
6

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Más Noticias
Club San Jorge crece en Tucumán

Club San Jorge crece en Tucumán

Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Cuánto costará el iPhone 17 y cuáles son sus diferencias con el iPhone 16

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: Seguimos rezando

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

¿Por qué es importante hacer gárgaras de bicarbonato y agua tibia durante la primavera?

Cartas de lectores: Flores robadas en la primera cuadra de la peatonal Congreso

Cartas de lectores: Flores robadas en la primera cuadra de la peatonal Congreso

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Comentarios