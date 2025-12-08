Secciones
No pudo evitar sonreír: Lewis Hamilton se encontró con Ana de Armas y su gesto enloqueció a los fanáticos

La seriedad del corredor tras una temporada llena de frustraciones pareció haber desaparecido por un momento en el garage de Ferrari.

La cariñosa interacción entre Lewis Hamilton y Ana de Armas. La cariñosa interacción entre Lewis Hamilton y Ana de Armas. Fuente: Captura/Scuderia Ferrari.
Hace 41 Min

Fue inusual ver a Lewis Hamilton sonreír de la manera que lo hizo en el paddock del Gran Premio de Abu Dhabi. Mientras la presión de la carrera del fin de semana respiraba en la nuca, el corredor debió cargar con las frustraciones de una temporada difícil con su equipo. Pero el siete veces campeón del mundo encontró un aparente momento de tranquilidad cuando Ana de Armas apareció en el garage de la escudería.

Las redes sociales estallaron luego de que Ferrari publicara la especial visita de la reconocida actriz Ana de Armas al garage del equipo. Quien se encargó de recibirla fue nada menos que Lewis Hamilton, quien culminó la temporada de la Fórmula 1 con un sabor amargo, tras declarar que no había alcanzado el nivel de rendimiento que sabía es capaz de ofrecer. Horas después el británico Lando Norris se consagró campeón de la máxima categoría del automovilismo, pero Hamilton pareció ya haber encontrado otra distracción.

El video entre Lewis Hamilton y Ana de Armas

En el video puede verse a la actriz nominada al Oscar recorrer el paddock de Ferrari mientras el corredor le mostraba algunos componentes del auto, y él no podía borrar la sonrisa de su cara. La breve interacción que ocurrió antes de la carrera final de la temporada 2025 fue suficiente para revolucionar las redes sociales al ver a Hamilton en una faceta diferente, enfrascado en la visita guiada a la actriz.

Hamilton llevó a Armas por una parte del auto, ofreciéndole un vistazo de cerca a los detalles que solo un piloto puede explicar. Los vídeos publicados en redes sociales lo mostraban explicándole el intrincado volante y las características del automóvil, mientras Ana se inclinaba, riendo y probándolo ella misma.

 El conductor, habitualmente concentrado y serio, parecía inusualmente relajado, compartiendo sonrisas y una conversación relajada con la actriz.

La euforia en redes sociales

Los fans notaron rápidamente la química entre ambos, y las redes sociales se llenaron de entusiasmo por su cálida interacción. Un momento que desató la euforia en el internet fue cuando Hamilton rodeó brevemente a Ana con un brazo mientras reían juntos, a lo que ella respondió con una palmada amistosa en la espalda. Aunque fue completamente inocente, el gesto provocó especulaciones divertidas en Internet, con seguidores comentando lo bien que parecía llevarse la pareja.

Durante unos minutos en el garaje, el estrés del año se disipó. El británico no había tenido mucha suerte el sábado después de clasificar en un decepcionante puesto 16, cerrando con desencanto su temporada debut con Ferrari.

Sin embargo, la sonrisa de Hamilton y la fluida conexión con Ana de Armas ofrecieron a los aficionados un atisbo de una faceta más ligera y humana de la estrella, algo poco común en una temporada tan tensa.

