No pudo evitar sonreír: Lewis Hamilton se encontró con Ana de Armas y su gesto enloqueció a los fanáticos

Las redes sociales estallaron luego de que Ferrari publicara la especial visita de la reconocida actriz Ana de Armas al garage del equipo. Quien se encargó de recibirla fue nada menos que Lewis Hamilton, quien culminó la temporada de la Fórmula 1 con un sabor amargo, tras declarar que no había alcanzado el nivel de rendimiento que sabía es capaz de ofrecer. Horas después el británico Lando Norris se consagró campeón de la máxima categoría del automovilismo, pero Hamilton pareció ya haber encontrado otra distracción.