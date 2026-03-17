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Crisis en San Lorenzo: echaron a Damián Ayude tras la goleada en el Nuevo Gasómetro

El "Ciclón" cayó 5-2 contra Defensa y Justicia, sumó su cuarto partido sin ganar y la dirigencia decidió cortar el ciclo.

Crisis en San Lorenzo: echaron a Damián Ayude tras la goleada en el Nuevo Gasómetro
Hace 2 Hs

Después de la dura goleada sufrida ante Defensa y Justicia por 5-2 en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo tomó una fuerte decisión: despidió a su entrenador, Damián Ayude, pese a que el DT había manifestado su intención de continuar en el cargo.

La determinación fue comunicada por el presidente transitorio Sergio Costantino, junto al director deportivo Pablo Barrientos, antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva. La dirigencia consideró que el ciclo estaba cumplido tras el último resultado.

El equipo atraviesa un momento complicado en el torneo Apertura: acumula cuatro partidos sin victorias, solo ganó tres de diez encuentros y quedó fuera de la zona de clasificación a los playoffs. La caída ante el “Halcón” fue el tercer traspié del campeonato.

La goleada en casa profundizó el malestar de los hinchas, que despidieron al equipo con silbidos. Aunque Ayude había expresado fuerzas para seguir, la dirigencia entendió que el desgaste ya era evidente y decidió cerrar su etapa al frente del plantel.

Los nombres que suenan como reemplazo

De manera interina, el equipo quedó a cargo de Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, quien dirigirá el próximo compromiso por Copa Argentina frente a Deportivo Rincón de los Sauces, en caso de que no se defina antes al nuevo DT.

En cuanto a posibles reemplazantes, ya comenzaron a sonar varios nombres vinculados al club. Entre ellos aparecen Néstor “Pipo” Gorosito, Cristian “Kily” González, el español Iker Muniain y también Hernán Crespo, quien viene de dirigir en San Pablo.

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