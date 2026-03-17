Inundaciones en Salta: más de 15.000 afectados por la crecida del río Bermejo

La falta de inversión en infraestructura es una situación que aqueja a los pobladores de la zona desde hace años. Según informó Toledo, en Rivadavia Banda Sur o Santa Victoria Este, se hicieron anillos de contención para evitar que el agua del río avance y llegue a las poblaciones. Sin embargo, en los últimos años esos anillos no lograron mantenerse y se produjeron roturas que terminaron permitiendo el paso del agua.