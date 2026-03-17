Solidaridad tras las inundaciones: “Conmovernos ante el dolor del otro nos hace humanos”

Seguidamente, la psicóloga habló concretamente de la empatía. “Hay una empatía afectiva, que es que cuando alguien te cuenta algo y la está pasando mal vos podés tratar de entender el dolor del otro. Hay un impulso natural a que cuando alguien te cuenta algo doloroso vos tratás de ponerte en su lugar; inclusive personas muy sensibles quedan pegados al dolor del otro. Esa es una empatía afectiva: me duele lo que le duele al otro, y me pone feliz lo que pone feliz al otro”, puntualizó. Y después destacó que existe otra empatía, que denominó empatía cognitiva. “Es la que nos lleva a actuar. Por la situación que está viviendo el otro puedo entender lo que necesita; y, a partir de ahí, accionar. Porque tal vez nada de lo que yo pueda hacer le resuelve el dolor; pero sí puedo resolver su necesidad. Y eso nos lleva de la compasión a la acción”, precisó Varela.