Solidaridad tras las inundaciones: “Conmovernos ante el dolor del otro nos hace humanos”

La empatía es uno de los rasgos que caracteriza al ser humano. Se activa, particularmente, ante aquellas situaciones trágicas, que causan dolor en el otro. La psicóloga Carmina Varela desarrolló este tema en Buen Día, el noticiero de LG Play, en diálogo con los periodistas Carolina Servetto y José Názaro.
El telón de fondo de la conversación tenía que ver con las recientes inundaciones que sufrieron comprovincianos debido al temporal de los últimos días. “De ninguna manera encararía este tema desde el lugar de qué hacer ante una inundación; me parece una absoluta falta de respeto que cualquier persona, desde la comodidad de su casa, pueda querer siquiera darle algún consejo a alguien que está viviendo una situación tan difícil como esta. Pero sí podemos hablar, de manera respetuosa, de qué nos pasa como sociedad. Y traigo este concepto, el de identidad social compartida”, dijo la profesional.
Explicó que esta característica aparece cuando algo de lo que le pasa al otro nos afecta. “Y, sobre todo y por suerte, inmediatamente me pone en acción. Es decir, si el de la casa de al lado perdió todo, es muy difícil que me quede sentado viendo cómo se hunde. Y esto es porque, como seres humanos, somos seres de comportamiento social. La gran diferencia en nuestra evolución tiene que ver con esto. De hecho, el lenguaje surge por nuestra necesidad de comunicarnos entre nosotros: necesitábamos algo que nos ayude a ser más fuertes, y eso tiene que ver con unirnos, con enfrentar juntos lo que es más fuerte que nosotros, porque en el conjunto podemos encontrar una fuerza que individualmente no. Entonces, entendemos que eso que le pasa al otro mañana me puede pasar a mí”, explicó Varela.
Seguidamente, la psicóloga habló concretamente de la empatía. “Hay una empatía afectiva, que es que cuando alguien te cuenta algo y la está pasando mal vos podés tratar de entender el dolor del otro. Hay un impulso natural a que cuando alguien te cuenta algo doloroso vos tratás de ponerte en su lugar; inclusive personas muy sensibles quedan pegados al dolor del otro. Esa es una empatía afectiva: me duele lo que le duele al otro, y me pone feliz lo que pone feliz al otro”, puntualizó. Y después destacó que existe otra empatía, que denominó empatía cognitiva. “Es la que nos lleva a actuar. Por la situación que está viviendo el otro puedo entender lo que necesita; y, a partir de ahí, accionar. Porque tal vez nada de lo que yo pueda hacer le resuelve el dolor; pero sí puedo resolver su necesidad. Y eso nos lleva de la compasión a la acción”, precisó Varela.
La pandemia
Para explicar mejor la idea recordó la pandemia de la covid-19. “Fue el paradigma de esto; porque, de alguna manera, nos hermanó en el sentido de que eso que estaba afuera era peligroso para todos; y que más allá de tu condición social o económica te podía tocar. Y no había dinero en el mundo que lo pudiera evitar. Eso fue muy impactante, tomar conciencia de que ante algo externo, más fuerte, aparece esta cosa de la empatía... para mí fue como una lección muy importante”, expresó.
En concreto, Varela subrayó un rasgo característico de la especie. “La solidaridad, la empatía, el hecho de conmovernos ante el dolor del otro es lo que nos hace esencialmente humanos. Las diferencias económicas y sociales van a seguir; no vamos a poder resolver la pobreza estructural, pero sí podemos hacer una diferencia cada uno en nuestra casa. Simplemente hablando de esto con nuestros hijos, explicándoles cómo nos podemos dejar conmover ante la vulnerabilidad del otro y entender que tal vez ese gesto que hoy puedo tener a mí no me cambia mucho, pero para el otro puede ser una gran diferencia”, afirmó. Y sobre el cierre llamó a trascender la situación puntual y a pensar un poco más qué estamos haciendo día a día con el que tenemos a un lado: “No hace falta que esté inundado”.