El ejercicio de 10 minutos que supera al running: el secreto de la NASA para quemar grasa

Las crecientes demandas del ámbito laboral y familiar reducen drásticamente el tiempo disponible para el ejercicio físico, lo cual genera frustración en quienes desean cuidar su salud. Ante esta falta de margen, surge una alternativa breve de solo diez minutos que, según reportes de la NASA, logra una quema de grasas superior a la carrera continua. Este método permite integrar el entrenamiento en agendas apretadas, transformando una rutina mínima en una solución efectiva para mantenerse en forma sin necesidad de dedicar horas al gimnasio.