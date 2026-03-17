El ejercicio de 10 minutos que supera al running: el secreto de la NASA para quemar grasa

Las crecientes demandas del ámbito laboral y familiar reducen drásticamente el tiempo disponible para el ejercicio físico, lo cual genera frustración en quienes desean cuidar su salud. Ante esta falta de margen, surge una alternativa breve de solo diez minutos que, según reportes de la NASA, logra una quema de grasas superior a la carrera continua. Este método permite integrar el entrenamiento en agendas apretadas, transformando una rutina mínima en una solución efectiva para mantenerse en forma sin necesidad de dedicar horas al gimnasio.
Diversas investigaciones confirman que las sesiones cortas de alta intensidad resultan más beneficiosas que los entrenamientos tradicionales cuando existe constancia. El secreto reside en elevar el esfuerzo físico hasta un nivel exigente pero sostenible, adaptándolo a la capacidad de cada individuo para evitar el abandono. De esta manera, se obtienen resultados significativos mediante una práctica accesible que prioriza la calidad del movimiento sobre la duración total de la actividad.
El ejercicio de 10 minutos que supera a correr, según la NASA
La investigación de la NASA señala que realizar 10 minutos de rebounding -una actividad aeróbica que consiste en saltar sobre un pequeño trampolín y que combina movimientos derivados del trote y el baile- resulta más eficiente para quemar grasa que correr durante media hora. Esta propuesta se presenta como un entrenamiento innovador, entretenido y de bajo impacto.
En el estudio participaron ocho personas que realizaron tanto sesiones de rebounding como de trote en cinta. Tras medir la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno (VO2) y el esfuerzo biomecánico, los expertos concluyeron que saltar en el trampolín ofrecía mejores resultados que correr.
Los beneficios del rebounding
Entre sus principales ventajas, el rebounding brinda todos los beneficios del ejercicio aeróbico con un impacto reducido, ideal para quienes no pueden correr o buscan proteger sus articulaciones. Además, permite maximizar el tiempo de entrenamiento, ya que favorece una rápida quema de calorías en comparación con el running.
Este tipo de actividad también mejora la salud cardiovascular, el equilibrio y la coordinación, habilidades fundamentales para realizar saltos de manera controlada. Al mismo tiempo, trabaja de manera simultánea grandes grupos musculares, como piernas, glúteos y abdominales, lo que lo convierte en una opción integral para quienes desean ejercitarse de manera eficiente en poco tiempo.