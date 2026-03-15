Más que ejercicio: por qué la fuerza muscular es el seguro de vida definitivo para mujeres a partir de los 60 años

El estudio, liderado por especialistas de la Universidad de Buffalo y difundido a través de la revista científica JAMA Network Open, representa el análisis más amplio realizado hasta la fecha sobre esta temática. Durante un periodo de ocho años, el equipo de expertos evaluó a más de 5.000 mujeres con edades comprendidas entre los 63 y los 99 años. Los resultados de este seguimiento exhaustivo permiten establecer parámetros claros sobre cómo la potencia muscular influye directamente en las probabilidades de supervivencia en la edad avanzada.