Más que ejercicio: por qué la fuerza muscular es el seguro de vida definitivo para mujeres a partir de los 60 años

La fuerza muscular desempeña un papel determinante en la calidad de vida y en la expectativa de supervivencia de las mujeres que superan los 60 años. Una reciente investigación científica aporta evidencia sólida sobre la conexión directa entre ciertos indicadores físicos y la disminución del riesgo de mortalidad en este sector de la población. Estos hallazgos subrayan la importancia de mantener una condición física óptima para prolongar la longevidad y asegurar un envejecimiento saludable.
El estudio, liderado por especialistas de la Universidad de Buffalo y difundido a través de la revista científica JAMA Network Open, representa el análisis más amplio realizado hasta la fecha sobre esta temática. Durante un periodo de ocho años, el equipo de expertos evaluó a más de 5.000 mujeres con edades comprendidas entre los 63 y los 99 años. Los resultados de este seguimiento exhaustivo permiten establecer parámetros claros sobre cómo la potencia muscular influye directamente en las probabilidades de supervivencia en la edad avanzada.
La relación entre fuerza muscular y longevidad
La evidencia científica muestra que una mayor fuerza muscular se asocia con una menor probabilidad de muerte en mujeres, especialmente en edades avanzadas. Entre los indicadores más utilizados aparecen la fuerza de agarre de la mano -medida mediante un dinamómetro- y la velocidad para levantarse y sentarse cinco veces de una silla sin apoyo.
Estas pruebas, habituales en evaluaciones clínicas, permiten estimar de manera concreta el estado funcional del organismo y detectar posibles riesgos asociados al envejecimiento.
De acuerdo con los resultados del estudio, por cada siete kilos adicionales en la fuerza de agarre el riesgo de fallecimiento se reduce en promedio un 12%. A su vez, disminuir en seis segundos el tiempo necesario para completar la serie de sentadillas se asocia con una reducción del 4% en la mortalidad, consignó C5N.
Los investigadores señalaron que estas relaciones se mantienen incluso al considerar otros factores como el nivel de actividad física, la composición corporal y diversos indicadores de salud. Esto refuerza la idea de que la fuerza muscular tiene un efecto independiente en la supervivencia.
Autonomía y calidad de vida después de los 65 años
La musculatura también cumple una función central en la movilidad y en la realización de tareas cotidianas, como caminar, que resultan fundamentales para conservar la autonomía a partir de los 65 años.
Incluso en mujeres con bajos niveles de actividad física, una mayor potencia muscular se relaciona con mejores perspectivas de sobrevida. Este beneficio se mantiene independientemente de la velocidad de marcha o de ciertos marcadores inflamatorios asociados al envejecimiento, lo que sugiere que el impacto positivo de la fuerza muscular va más allá del ejercicio aeróbico tradicional.
En un contexto de crecimiento sostenido de la población femenina mayor de 80 años, preservar capacidades básicas como levantarse de una silla o desplazarse sin ayuda se vuelve clave para mantener la independencia.
Para fortalecer la musculatura no es necesario contar con equipamiento complejo. Los especialistas indican que pueden utilizarse pesas, máquinas de entrenamiento, objetos cotidianos o incluso el propio peso corporal mediante ejercicios adaptados. No obstante, recomiendan iniciar cualquier programa de entrenamiento bajo supervisión profesional, especialmente en edades avanzadas, para adaptar las rutinas y minimizar posibles riesgos.