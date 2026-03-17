Cómo evitar recargos inesperados al pagar con tarjeta de crédito: así podés ahorrar más del 20%

Desde enero de 2026, el cálculo se realiza sobre el dólar oficial del día y se mantiene la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. Este recargo se aplica, según ARCA, a adquisiciones con plástico en el exterior, a servicios de proveedores no residentes y a gastos de turismo y transporte internacional. Estos montos están asociados al llamado dólar tarjeta o "dólar turista" y ocurre cuando pagamos en pesos.