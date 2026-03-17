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Cómo evitar recargos inesperados al pagar con tarjeta de crédito: así podés ahorrar más del 20%

Los consumos con tarjeta de crédito aún están sujetos a recargos que pueden evitarse con mecanismos legales y sencillos.

Cómo evitar recargos en tus compras con tarjetas de crédito. Cómo evitar recargos en tus compras con tarjetas de crédito. (Imagen web)
Hace 3 Hs

Cada vez son más los servicios y productos en moneda extranjera que aparecen en los resúmenes de la tarjeta de crédito. Prestaciones de streaming, compras en plataformas de e-commerce internacional, así como videojuegos o licencias de software para la computadora, son parte del listado. Sin embargo, hay ocasiones específicas en que podemos encontrar montos que no estaban especificados al momento del consumo.

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Aunque la flexibilización del impuesto PAÍS en 2025 alivió considerablemente las liquidaciones en moneda extranjera ya que, hasta diciembre de 2025, las compras con tarjeta en el exterior estaban alcanzadas por un 30% de este tributo y un 30% adicional correspondiente a la Percepción de Ganancias, este último aún se mantiene vigente.

Desde enero de 2026, el cálculo se realiza sobre el dólar oficial del día y se mantiene la percepción del 30% a cuenta de Ganancias. Este recargo se aplica, según ARCA, a adquisiciones con plástico en el exterior, a servicios de proveedores no residentes y a gastos de turismo y transporte internacional. Estos montos están asociados al llamado dólar tarjeta o "dólar turista" y ocurre cuando pagamos en pesos.

Cómo evitar recargos innecesarios en la liquidación

Existe una vía permitida y fácil para abonar menos y ahorrar más del 20%, la cual consiste justamente en evitar la moneda nacional y comprar directamente en la divisa estadounidense. Si se cancela en el signo monetario local, el banco adiciona el tipo de cambio oficial más un 30% extra. Por el contrario, si se utiliza saldo en dólares propio depositado en la cuenta, el recargo no se computa y se consigue un ahorro significativo.

El 30% solo se impone si el pago se realiza en la divisa local, dando la responsabilidad al banco de convertir automáticamente el saldo, en especial si hay un débito automático activo. Además, los usuarios pueden elegir la caja de ahorro desde donde se debita: si el depósito es en moneda corriente, se carga el monto según la cotización oficial más un 30%; si es en moneda extranjera, se descuenta directamente en esa unidad sin aplicar percepciones.

Recomendaciones de expertos para el manejo de saldos

Desde el medio iProfesional proporcionaron otras recomendaciones para reducir la extensión de los extractos de tarjeta:

- Detener el débito automático: Solicitar un "stop debit" para que la entidad financiera no pesifique el saldo ni cobre de más. Esto se puede hacer vía app, home banking o teléfono.

- Pagar con fondos propios: Usar capital en la caja de ahorro en dólares, divisas compradas previamente o efectivo depositado en sucursal. Muchos bancos permiten esta operación online.

- Ajustar el pago en moneda local: Si se abona algo en moneda nacional, restar el 30% de percepción o dejarlo sin pago; también se puede luego solicitar devolución o usar como saldo a favor impositivo.

Temas Agencia de Recaudación y Control Aduanero ARCA
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