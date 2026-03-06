Créditos hipotecarios 2026: cuánto hay que ganar para comprar un departamento en Argentina
Los créditos hipotecarios volvieron al sistema financiero argentino, pero acceder a ellos sigue siendo un desafío. Las tasas más altas y las exigencias de los bancos hacen que, en marzo de 2026, las familias deban demostrar ingresos cada vez mayores para poder calificar y afrontar la cuota inicial de un préstamo para vivienda.
El regreso de los créditos hipotecarios ajustados por UVA al sistema financiero argentino generó expectativas entre quienes buscan acceder a la vivienda propia. Sin embargo, los requisitos que imponen las entidades bancarias y el aumento de las tasas de interés hacen que el acceso siga siendo limitado para gran parte de la población.
Uno de los principales interrogantes entre quienes evalúan solicitar un préstamo es cuánto deben ganar para calificar. La respuesta varía según el banco, el monto solicitado y el plazo del crédito, aunque existen ingresos mínimos establecidos por cada entidad financiera.
Requisitos cada vez más exigentes
Desde que volvieron a ofrecerse líneas hipotecarias en 2024, los bancos endurecieron sus condiciones de acceso. En muchos casos aumentaron las tasas de interés y también los criterios de evaluación del perfil crediticio de los solicitantes.
Actualmente algunas entidades ya manejan tasas nominales anuales que alcanzan el 17%, lo que encarece de manera significativa el valor de las cuotas. En ese escenario, contar con un historial crediticio sólido se volvió clave para poder ingresar en el sistema.
Especialistas del mercado inmobiliario señalan que el endurecimiento de los criterios responde a varios factores: falta de financiamiento a largo plazo para los bancos, la volatilidad económica y el elevado riesgo país, que genera cautela en el sistema financiero.
Ingresos mínimos que piden los bancos
Cada banco fija sus propias condiciones para otorgar créditos hipotecarios. En muchos casos, los solicitantes pueden sumar ingresos familiares para cumplir con el requisito mínimo.
Entre los principales valores que se exigen actualmente se encuentran:
Banco Ciudad: ingresos familiares desde $3.186.000
Banco Credicoop: más de $3.000.000
Banco Del Sol: alrededor de $1.000.000
ICBC: ingresos superiores a $1.100.000
BBVA: al menos cuatro salarios mínimos, es decir cerca de $1.387.200
Santander: desde $2.240.000 para vivienda permanente
Supervielle: ingresos por encima de $5.000.000
Aun así, existe una regla central que condiciona el acceso al crédito: la cuota inicial no puede superar aproximadamente el 25% de los ingresos del solicitante o del grupo familiar.
Cuánto cuesta la primera cuota
La cuota inicial también varía según la tasa que aplica cada banco. Tomando como ejemplo un préstamo hipotecario de $100 millones, los valores aproximados de las primeras cuotas son los siguientes:
BBVA: $565.625 con una tasa del 7,5%
Brubank: $1.212.380 con tasa del 12%
Banco Ciudad: $1.250.600 con tasa del 12,5%
Comafi: $998.392 con tasa del 10,5%
Credicoop: $1.250.650 con tasa del 12,5%
Del Sol: $992.500 con tasa del 9%
Galicia: $1.447.900 con tasa del 14%
Hipotecario: $1.344.102 con tasa del 18,9%
ICBC: $1.033.221 con tasa del 11%
Macro: $1.500.000 con tasa del 15%
Patagonia: $1.412.000 con tasa del 14%
Santander: $1.250.880 con tasa del 15%
Supervielle: $1.440.800 con tasa del 15%
El desafío de comprar una vivienda
Si bien el regreso de los créditos hipotecarios generó expectativas en el mercado inmobiliario, la realidad muestra que el acceso continúa siendo complejo. Los requisitos de ingresos, sumados a tasas más altas y a la incertidumbre económica, hacen que el financiamiento esté lejos del alcance de gran parte de los trabajadores argentinos.