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WhatsApp: la función que debés desactivar para evitar hackeos y proteger tus datos

Existe una configuración específica que facilita la entrada de archivos dañinos, lo cual facilita enormemente la ejecución de fraudes digitales dentro de la aplicación.

WhatsApp: la función que debés desactivar para evitar hackeos y proteger tus datos WhatsApp
Hace 1 Hs

La protección de los datos en el entorno virtual representa actualmente es una prioridad fundamental, sobre todo para herramientas fundamentales como WhatsApp. Debido a que la app almacena una gran cantidad de información personal, profesional y económicos de quienes la utilizan. Debido a su enorme alcance, los hackers buscan maneras de vulnerar y robar datos privada mediante diversas estrategias de engaño.

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Resulta alarmante que estos ataques raramente dependan de fallos técnicos sofisticados o de la manipulación de sistemas complejos. Por el contrario, los atacantes suelen sacar provecho de funciones que vienen activadas de forma predeterminada y que el público emplea sin percibir peligro alguno. Existe una configuración específica que facilita la entrada de archivos dañinos, lo cual facilita enormemente la ejecución de fraudes digitales dentro de la aplicación.

¿Cuál es la función que debes desactivar para protegerte?

La descarga automática de archivos figura como una de las opciones más comunes y, simultáneamente, más riesgosas dentro de la aplicación. Esta herramienta, activa de manera predeterminada, permite que cualquier elemento multimedia o documento recibido en una conversación se almacene directamente en la memoria del teléfono. Este proceso ocurre de forma inmediata, prescindiendo totalmente de la intervención o de un permiso explícito por parte del propietario del dispositivo.

Si bien la función buscaba inicialmente brindar comodidad y velocidad, en el panorama actual representa una vulnerabilidad crítica para la seguridad. Un atacante solo necesita enviar un archivo infectado para que este se aloje en el equipo automáticamente. Como consecuencia, el usuario queda expuesto ante el robo de claves, la instalación de programas maliciosos o incluso la pérdida total del control sobre su cuenta personal.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

En iPhone (iOS):

-Abre WhatsApp y entra en la pestaña “Ajustes”.

-Selecciona “Datos y almacenamiento”.

-Personaliza las opciones de descarga automática de fotos, videos y audios, configurando todo en “Nunca” o habilitando la descarga solo bajo WiFi para mantener el control sobre los archivos que ingresan al teléfono.

En Android:

-Accede a WhatsApp y pulsa los tres puntos verticales (menú) en la esquina superior derecha.

-Selecciona “Ajustes” y luego “Chats”.

-Desactiva la opción “Visibilidad de archivos multimedia”, así los archivos recibidos no se guardarán automáticamente en la galería del dispositivo.

Este cambio reduce de manera significativa el riesgo de que archivos peligrosos se descarguen y ejecuten sin conocimiento.

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