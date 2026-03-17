WhatsApp: la función que debés desactivar para evitar hackeos y proteger tus datos

¿Cuál es la función que debes desactivar para protegerte?

La descarga automática de archivos figura como una de las opciones más comunes y, simultáneamente, más riesgosas dentro de la aplicación. Esta herramienta, activa de manera predeterminada, permite que cualquier elemento multimedia o documento recibido en una conversación se almacene directamente en la memoria del teléfono. Este proceso ocurre de forma inmediata, prescindiendo totalmente de la intervención o de un permiso explícito por parte del propietario del dispositivo.