Secciones
SociedadTecnología

Qué hacer si te hackean el WhatsApp: pasos clave para recuperar tu cuenta

Son cada vez es más frecuente la presencia de robos y estafas. Cómo saber si mi cuenta está hackeada y qué tengo que hacer.

¿Qué hacer si te hackean el WhatsApp? ¿Qué hacer si te hackean el WhatsApp?
Hace 2 Hs

En el panorama digital actual, los robos y estafas en WhatsApp están en aumento. Descubre cómo detectar si tu cuenta fue comprometida y qué medidas tomar al respecto.

WhatsApp, siendo uno de los principales servicios de mensajería instantánea, se convirtió en una herramienta indispensable para nuestra comunicación diaria. Sin embargo, su creciente popularidad también la hace vulnerable a los ataques de cibercriminales que buscan acceder a nuestra información personal con fines fraudulentos. Por lo tanto, es esencial reconocer que las estafas virtuales son cada vez más comunes, y WhatsApp no es una excepción.

¿Qué hacer si sospechas que tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada y tus datos están en riesgo?

Aquí te presentamos una serie de recomendaciones para protegerte en este escenario:

Mantén vigilancia: Presta atención a todas las comunicaciones que recibas a través de la plataforma y sé consciente de cualquier actividad sospechosa.

No compartas información sensible: Evita proporcionar información personal, contraseñas o detalles bancarios a través de WhatsApp. Utiliza medios más seguros para compartir este tipo de datos con personas de confianza.

Verifica solicitudes de dinero: Si recibes solicitudes de dinero a través de la aplicación, verifica la identidad del remitente antes de realizar cualquier transacción.

Contacta al soporte técnico: Si confirmas que tu cuenta ha sido hackeada, ponte en contacto de inmediato con el equipo de soporte técnico de WhatsApp. Te proporcionarán un código de verificación para ayudarte a recuperar el control de tu cuenta.

Configura la verificación en dos pasos: Esta medida adicional de seguridad impedirá que los ciberdelincuentes accedan a tus datos personales, incluso si obtienen tu contraseña.

¿Cómo saber si alguien más accedió a tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo?

La privacidad es un aspecto fundamental en nuestra vida digital, y la idea de que nuestras conversaciones puedan ser interceptadas por terceros resulta alarmante. Afortunadamente, WhatsApp ofrece la posibilidad de verificar si alguien más ha accedido a tu cuenta desde otro dispositivo. Sigue estos pasos para asegurarte:

Accede a la configuración de WhatsApp desde la aplicación.

Busca la opción "Dispositivos vinculados" y revisa los inicios de sesión en tu cuenta. Aquí podrás ver la hora y ubicación de cada acceso.

Si identificas algún acceso desconocido, ciérralo de inmediato para evitar cualquier actividad sospechosa o no autorizada en tu cuenta.

Al mantenernos alerta y seguir estas recomendaciones, podemos proteger nuestra privacidad y seguridad en WhatsApp, asegurando que nuestras comunicaciones permanezcan en manos seguras y confiables.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
2

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
3

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
4

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas
5

Los senadores pasarán a ganar más de $11 millones, tras el incremento de casi el 12% en sus dietas

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
6

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Más Noticias
¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

El tiempo en Tucumán: la semana terminará inestable y con lluvias leves

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Comentarios