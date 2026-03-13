Qué hacer si te hackean el WhatsApp: pasos clave para recuperar tu cuenta

WhatsApp, siendo uno de los principales servicios de mensajería instantánea, se convirtió en una herramienta indispensable para nuestra comunicación diaria. Sin embargo, su creciente popularidad también la hace vulnerable a los ataques de cibercriminales que buscan acceder a nuestra información personal con fines fraudulentos. Por lo tanto, es esencial reconocer que las estafas virtuales son cada vez más comunes, y WhatsApp no es una excepción.