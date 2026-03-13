Qué hacer si te hackean el WhatsApp: pasos clave para recuperar tu cuenta

En el panorama digital actual, los robos y estafas en WhatsApp están en aumento. Descubre cómo detectar si tu cuenta fue comprometida y qué medidas tomar al respecto.
WhatsApp, siendo uno de los principales servicios de mensajería instantánea, se convirtió en una herramienta indispensable para nuestra comunicación diaria. Sin embargo, su creciente popularidad también la hace vulnerable a los ataques de cibercriminales que buscan acceder a nuestra información personal con fines fraudulentos. Por lo tanto, es esencial reconocer que las estafas virtuales son cada vez más comunes, y WhatsApp no es una excepción.
¿Qué hacer si sospechas que tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada y tus datos están en riesgo?
Aquí te presentamos una serie de recomendaciones para protegerte en este escenario:
Mantén vigilancia: Presta atención a todas las comunicaciones que recibas a través de la plataforma y sé consciente de cualquier actividad sospechosa.
No compartas información sensible: Evita proporcionar información personal, contraseñas o detalles bancarios a través de WhatsApp. Utiliza medios más seguros para compartir este tipo de datos con personas de confianza.
Verifica solicitudes de dinero: Si recibes solicitudes de dinero a través de la aplicación, verifica la identidad del remitente antes de realizar cualquier transacción.
Contacta al soporte técnico: Si confirmas que tu cuenta ha sido hackeada, ponte en contacto de inmediato con el equipo de soporte técnico de WhatsApp. Te proporcionarán un código de verificación para ayudarte a recuperar el control de tu cuenta.
Configura la verificación en dos pasos: Esta medida adicional de seguridad impedirá que los ciberdelincuentes accedan a tus datos personales, incluso si obtienen tu contraseña.
¿Cómo saber si alguien más accedió a tu cuenta de WhatsApp desde otro dispositivo?
La privacidad es un aspecto fundamental en nuestra vida digital, y la idea de que nuestras conversaciones puedan ser interceptadas por terceros resulta alarmante. Afortunadamente, WhatsApp ofrece la posibilidad de verificar si alguien más ha accedido a tu cuenta desde otro dispositivo. Sigue estos pasos para asegurarte:
Accede a la configuración de WhatsApp desde la aplicación.
Busca la opción "Dispositivos vinculados" y revisa los inicios de sesión en tu cuenta. Aquí podrás ver la hora y ubicación de cada acceso.
Si identificas algún acceso desconocido, ciérralo de inmediato para evitar cualquier actividad sospechosa o no autorizada en tu cuenta.
Al mantenernos alerta y seguir estas recomendaciones, podemos proteger nuestra privacidad y seguridad en WhatsApp, asegurando que nuestras comunicaciones permanezcan en manos seguras y confiables.