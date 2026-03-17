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El tiempo en Tucumán: se espera una jornada inestable, que terminará con lluvias y tormentas

La mínima fue de 22 °C. La nubosidad será variable hasta el mediodía. Hay alerta meteorológica a partir de la siesta. El pronóstico extendido.

INESTABLE. La nubosidad será variable hasta el mediodía y por la tarde podrían registrarse ráfagas de viento. INESTABLE. La nubosidad será variable hasta el mediodía y por la tarde podrían registrarse ráfagas de viento. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 3 Hs

La transición entre el verano y el otoño seguirá otorgando jornadas inestables en la provincia y la región, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que para hoy anticipa, otra vez, mucha nubosidad, elevada humedad y el ingreso de un frente que provocará lluvias y tormentas por la noche. La máxima no superaría los 29 °C.

La mañana del martes se inició con una temperatura mínima de 22 °C, con algunas precipitaciones aisladas que se extendieron durante la madrugada sobre la capital y la región metropolitana. La nubosidad fue superior al 80% y la humedad de casi un 100%. No se descartan bancos de neblina y una visibilidad de apenas cuatro kilómetros.

Pese que a lo largo de la mañana la nubosidad podría descender parcialmente, a partir del mediodía la provincia quedará bajo alerta meteorológica, por lo que se esperan fuertes ráfagas de viento. La temperatura subirá hasta los 24 °C, mientras que la humedad se mantendrá en el 80%.

La máxima de 29 °C, con una sensación térmica que llegaría hasta los 33 °C, se alcanzará durante la tarde, mientras que la nubosidad continuará en aumento.

Hacia la noche comenzarían las primeras precipitaciones, que se podrían convertir en tormentas antes de la medianoche. La temperatura descenderá hasta los 25 °C mientras que la térmica se mantendrá en torno a los 27 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipan para el miércoles condiciones climáticas inestables, con elevada humedad y lluvias, de diferente intensidad, durante toda la jornada. La temperatura descendería algunos grados, hasta los 26 °C.

Para el jueves se anuncia mucha nubosidad, pero sin precipitaciones, y una máxima de 27 °C. Estas condiciones climáticas se repetirían el viernes, con una máxima de 29 °C y algunas tormentas por la noche. 

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