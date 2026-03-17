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Ofensiva militar contra Irán: según Trump, evitó un conflicto nuclear y otra guerra mundial

Sostuvo que los ataques en Teherán impidieron una catástrofe atómica y denunció la falta de apoyo de otros países para proteger el estrecho de Ormuz

ANTE LA PRENSA. Donald Trump hizo declaraciones de alto impacto en el Salón Oval de la Casa Blanca. ANTE LA PRENSA. Donald Trump hizo declaraciones de alto impacto en el Salón Oval de la Casa Blanca.
Hace 3 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que la ofensiva militar contra Irán permitió evitar un escenario de escalada nuclear que, según su visión, podría haber derivado en una Tercera Guerra Mundial.

Desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el mandatario defendió la decisión de lanzar ataques contra instalaciones y objetivos estratégicos iraníes en coordinación con Israel. A su juicio, la operación resultaba indispensable para frenar un eventual avance de Teherán en el desarrollo de armamento nuclear.

“De no haber actuado, se habría desatado una guerra nuclear que podría haber terminado en una Tercera Guerra Mundial; no habría quedado nada”, sostuvo Trump. En ese sentido, remarcó que la ofensiva fue concebida como una medida preventiva frente a lo que describió como una amenaza directa para el equilibrio internacional.

El presidente también aseguró que los ataques produjeron un fuerte impacto sobre las capacidades militares iraníes.

“Si creen que Irán no debe poseer armas nucleares, deberían respaldar plenamente lo que hicimos, porque en apenas dos semanas los hemos devastado”, señaló. Según el mandatario, las operaciones afectaron de manera significativa tanto la estructura militar como a sectores del liderazgo del país.

Estrecho de Ormuz

Trump también arremetió contra algunos países por la falta de compromiso con su llamado a proteger los petroleros en el estrecho de Ormuz en plena guerra, después de que las potencias europeas descartaran una misión de la OTAN para reabrir esta vía bloqueada por Irán.

Más de dos semanas después del inicio de la guerra, que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, aumentan las preocupaciones por las consecuencias del conflicto para la economía global.

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El estrecho de Ormuz es una vía por donde transita un 20% de las exportaciones globales de petróleo y gas licuado.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró Trump, que animó a “las demás naciones” a implicarse “rápidamente y con gran entusiasmo”.

En Europa, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó más temprano que la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, señaló.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se reunieron ayer en Bruselas para abordar una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para contribuir a reabrir Ormuz.

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Al término del encuentro, la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, reconoció que “por el momento no hay disposición para cambiar el mandato” de la misión.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en “un plan colectivo viable” para reabrir el estrecho de Ormuz, pero puntualizó que “no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN”. Japón y Australia tampoco prevén despliegues.

Amenaza

El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que el país está preparado “para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario”.

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron haber atacado Tel Aviv y el aeropuerto Ben Gurion en Israel, así como bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Un ataque con drones causó el lunes un incendio en el importante campo petrolífero de Shah, en Emiratos Árabes Unidos, informaron las autoridades.

Los precios del crudo se han disparado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero por el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero hay excepciones y un petrolero paquistaní lo cruzó el domingo, según los datos de MarineTraffic.

“Caos regional”

El objetivo de los iraníes “no es ganar, sino resistir, es decir, hacer que los estadounidenses paguen un precio desorbitado”, explicó a AFP David Khalfa, cofundador del centro de investigación Atlantic Middle East Forum de París.

Según él, “han adoptado una estrategia de caos regional calculada con medios de bajo coste, en particular drones de combate”.

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