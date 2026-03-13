Trump afirmó que EEUU "aniquiló por completo" los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país “aniquilaron por completo” objetivos militares en la isla iraní de Kharg tras una ofensiva aérea de gran escala ordenada por su administración. El ataque, ejecutado por el Comando Central estadounidense, fue descrito por el mandatario como uno de los bombardeos más intensos en la historia reciente de Medio Oriente.