Trump afirmó que EEUU "aniquiló por completo" los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país “aniquilaron por completo” objetivos militares en la isla iraní de Kharg tras una ofensiva aérea de gran escala ordenada por su administración. El ataque, ejecutado por el Comando Central estadounidense, fue descrito por el mandatario como uno de los bombardeos más intensos en la historia reciente de Medio Oriente.
Según afirmó Trump, la operación destruyó “todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”. El mandatario sostuvo además que las fuerzas iraníes quedaron “sin capacidad alguna” para defenderse y remarcó: “No hay nada que puedan hacer al respecto”.
El presidente estadounidense advirtió que, aunque decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, esa postura podría cambiar si Irán o cualquier otro actor interfiere con el tránsito de buques a través del estratégico estrecho de Ormuz.
Kharg se encuentra a unos 30 kilómetros de la costa iraní y es considerada una pieza central de la industria energética del país. Según datos de JP Morgan, desde ese enclave se gestiona alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán. La isla funciona como principal punto de carga para petroleros y alberga grandes tanques de almacenamiento destinados al mercado internacional.
Analistas citados por la BBC señalaron que hasta ahora tanto Estados Unidos como Israel habían evitado atacar ese territorio debido al impacto que podría generar en los mercados energéticos globales y en la estabilidad de la región.
Trump reiteró además su postura respecto del programa nuclear iraní y afirmó que Teherán “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”. En ese contexto, instó a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados a deponer las armas para “salvar lo que queda de su país”.
La isla de Kharg ha sido históricamente estratégica para la economía iraní, especialmente desde la expansión petrolera del país durante las décadas de 1960 y 1970. Su ubicación se volvió clave debido a la escasa profundidad de otras zonas costeras iraníes, que dificulta el acceso de grandes superpetroleros.
Cualquier acción militar en ese territorio tiene el potencial de interrumpir gran parte de las exportaciones de petróleo de Irán. Según analistas de JP Morgan, ese escenario podría derivar en represalias en el estrecho de Ormuz o en ataques contra infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico.
El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles para el comercio global de energía. Por allí circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se transporta en el mundo. En las últimas semanas, ataques atribuidos a Irán afectaron el tráfico marítimo en la zona y dañaron instalaciones de otros países del Golfo.
En ese contexto, Trump anunció que la Marina de Estados Unidos comenzará “muy pronto” a escoltar petroleros que atraviesen el estrecho, con el objetivo de garantizar el flujo de exportaciones de crudo y contener el aumento de los precios de la gasolina en territorio estadounidense.
La tensión también impactó en los mercados energéticos. El viernes, los precios internacionales del petróleo registraron una suba: los futuros del Brent avanzaron un 2,68% y alcanzaron los U$S 103,14 por barril.
La volatilidad del mercado se explica, en parte, por las recientes declaraciones de Trump sobre la duración e intensidad de la ofensiva militar contra Irán y por las acciones iraníes contra el transporte marítimo en la región.
En paralelo, Estados Unidos mantiene su ofensiva en territorio iraní. El jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Dan Caine, indicó que el viernes sería “el día más intenso” de las operaciones, luego de dos semanas en las que se atacaron alrededor de 6.000 objetivos.
Trump también otorgó una exención temporal para algunas compras de petróleo ruso que se encontraban bajo sanciones. La decisión generó críticas entre aliados europeos de Washington, que consideran que esa medida podría favorecer el financiamiento de la guerra que Rusia mantiene en Ucrania.