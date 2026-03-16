El estadio Claudio “Chiqui” Tapia: historia, poder y polémicas detrás de la casa de Barracas Central

El estadio acompañó el subibaja de un club fundado en 1904 para orgullo de los vecinos y que en la época del amateurismo -y hasta 1934, cuando pasó a jugar en segunda- se codeó con los grandes del fútbol vernáculo. Hasta la década del 70, gran parte de la cancha conservaba su estructura de tablones de madera e incluso un techo de estilo inglés. En esa época, la vitalidad económica del barrio comenzó a desangrarse en el contexto de un país que ya por entonces priorizaba otros modelos de generar riqueza.