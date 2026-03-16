Oscar 2026: los lectores de LA GACETA acertaron en las principales categorías de la premiación

En la previa de la entrega de los premios Oscar 2026, LA GACETA puso a disposición de su audiencia una encuesta interactiva diseñada para medir las preferencias y expectativas del público respecto a la premiación cinematográfica más importante del año. Esta iniciativa recibió más de 1.000 votos distribuidos en sus distintas categorías, proporcionando una base significativa para analizar las coincidencias entre el gusto de los lectores y los resultados oficiales anunciados la noche del 15 de marzo.
Los lectores hicieron gala de sus conocimientos en cine y acertaron en la mitad de las categorías planteadas en la aplicación desarrollada íntegramente por la redacción.
Mejor Película y Dirección
En la categoría de Mejor Película, el veredicto de la audiencia mostró una tendencia clara que terminó coincidiendo con el resultado oficial. La producción Una batalla tras otra obtuvo el 47,06% de las preferencias de los lectores. Este porcentaje representó la mayoría simple frente a sus competidoras, consolidándose como la opción predominante antes de la ceremonia.
La validación de esta preferencia se extendió a la categoría de Mejor Dirección. En este apartado, Paul Thomas Anderson alcanzó un 63,64% de los votos de la encuesta, la cifra de consenso más alta registrada para un director en este relevamiento, lo cual se tradujo en un acierto efectivo tras el anuncio de la victoria de la producción.
Mejores actuaciones
El análisis de las categorías de actuación presenta un escenario mixto. En el rubro de Mejor Actor Protagonista, la audiencia se inclinó mayoritariamente por Leonardo DiCaprio, quien concentró el 34,38% de los sufragios internos. Sin embargo, el resultado oficial otorgó el galardón a Michael B. Jordan.
Por el contrario, en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, el 38,71% de los lectores identificó correctamente a Jesse Buckley como la ganadora.
En cuanto a los roles de reparto, la encuesta detectó uno de los niveles de coincidencia más sólidos. Sean Penn, nominado por Una batalla tras otra, recibió el 70,59% de los votos en su categoría. Esta cifra no solo lo posicionó como el favorito absoluto de los lectores, sino que marcó el punto de mayor coincidencia entre el público y la realidad de la premiación.
En contraste, la categoría de Mejor Actriz de Reparto mostró una dispersión considerable: la favorita de los lectores, Elle Fanning, obtuvo el 27,27% de los votos, mientras que el premio oficial fue para Amy Madigan, evidenciando una brecha entre la expectativa del lector y la resolución final del jurado.
Rubros técnicos y categorías de soporte
En esta edición, los lectores de LA GACETA demostraron una precisión notable en categorías como Mejor Maquillaje y Peluquería, donde el 65,52% de los votos fueron para Frankenstein, coincidiendo con el ganador oficial.
Un fenómeno similar ocurrió en Mejor Sonido, donde el filme F1 concentró el 64,29% de las preferencias, y en Mejores Efectos Visuales, con un 59,26% de apoyo para Avatar: Fuego y cenizas. Estos datos indican que, en rubros de carácter técnico, el público posee una capacidad de identificación de méritos artísticos muy similar a la de los estándares de la industria.
Sin embargo, en las categorías de guión y fotografía, la tendencia fue divergente. Mientras que el 41,27% de los lectores apostó por Valor sentimental en Guión Original y el 30,30% por Hamnet en Guión Adaptado, los premios fueron otorgados a Sinners (Pecadores) y Una batalla tras otra, respectivamente.
En Dirección de Fotografía, el favorito de la encuesta fue Frankenstein con un 35,71%, pero el reconocimiento oficial recayó sobre Sinners.
El interés por las categorías de formato corto y documentales también quedó registrado en el sistema. En la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, el 42,86% de los participantes seleccionó a The Singers, opción que resultó ganadora.
No obstante, en las categorías de Documental y Animación, la encuesta registró fallos significativos en la predicción. El 65,52% de los lectores consideró que La vecina perfecta ganaría en Largometraje Documental, pero el premio fue para Mr. Nobody contra Putin. Asimismo, en Mejor Película de Animación, la audiencia otorgó el 45,45% a Zootopia 2, mientras que el galardón recayó en Kpop Demon Hunters.
Relación de aciertos de la audiencia
A continuación, se detallan las categorías donde la mayoría de los participantes de la encuesta de LA GACETA predijo correctamente al ganador de la noche:
Mejor Película: Una batalla tras otra (47,06% de los votos de los lectores).
Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra (63,64% de los votos de los lectores).
Mejor Actriz Protagonista: Jesse Buckley (38,71% de los votos de los lectores).
Mejor Actor de Reparto: Sean Penn (70,59% de los votos de los lectores).
Mejor Maquillaje y Peluquería: Frankenstein (65,52% de los votos de los lectores).
Mejor Diseño de Vestuario: Frankenstein (38,60% de los votos de los lectores).
Mejor Banda Sonora: Pecadores / Sinners (37,04% de los votos de los lectores).
Mejor Sonido: F1 (64,29% de los votos de los lectores).
Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fuego y cenizas (59,26% de los votos de los lectores).
Mejor Cortometraje de Ficción: The Singers (42,86% de los votos de los lectores).
Mejor Dirección de Casting: Una batalla tras otra (55,17% de los votos de los lectores).
En conclusión, los resultados de la encuesta interactiva muestran un índice de acierto del 45,8% sobre el total de las 24 categorías analizadas. La correlación más alta se produjo en las categorías de mayor perfil público (Mejor Película y Dirección) y en los apartados técnicos de diseño, mientras que las mayores desviaciones se registraron en los rubros de animación, documental y guión.
¿Y vos, acertaste en la encuesta?