Oscar 2026: los lectores de LA GACETA acertaron en las principales categorías de la premiación

En la previa de la entrega de los premios Oscar 2026, LA GACETA puso a disposición de su audiencia una encuesta interactiva diseñada para medir las preferencias y expectativas del público respecto a la premiación cinematográfica más importante del año. Esta iniciativa recibió más de 1.000 votos distribuidos en sus distintas categorías, proporcionando una base significativa para analizar las coincidencias entre el gusto de los lectores y los resultados oficiales anunciados la noche del 15 de marzo.