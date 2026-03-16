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Inundaciones en La Madrid: la Provincia envió alimento para los animales afectados

Se descargaron 800 bolsas de maíz molido destinadas a productores de la zona. La asistencia permitirá garantizar alimento para el ganado durante la próxima semana mientras se coordinan nuevos envíos.

Inundaciones en La Madrid: la Provincia envió alimento para los animales afectados
Hace 47 Min

El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Producción, continúa con las acciones de asistencia en las zonas afectadas por las inundaciones en La Madrid. En ese marco, el secretario de Producción, Eduardo Castro, supervisó la descarga de alimento destinado a productores y animales de la región.

El operativo se lleva adelante en un galpón ubicado en inmediaciones de la plaza central de la ciudad, donde funciona la Escuela Comunal de Folclore. En ese lugar se descargan 800 bolsas de maíz molido que luego serán distribuidas entre productores de La Madrid y zonas aledañas.

Castro explicó que el cargamento permitirá aliviar la situación generada por las inundaciones. “Se empezó con la descarga del alimento en el galpón donde funciona la Escuela Comunal de Folclore. Trajimos 800 bolsas de maíz molido que van a ayudar mucho a paliar la situación, por lo menos durante una semana”, señaló.

El funcionario indicó además que la asistencia continuará en los próximos días con nuevos envíos. En ese sentido, adelantó que se está organizando la compra de un camión con alrededor de 800 fardos en Santiago del Estero, que serán trasladados a La Madrid para reforzar el abastecimiento de alimento para los animales.

De esta manera, el Gobierno provincial avanza con acciones de apoyo a los productores afectados por el temporal, con el objetivo de garantizar recursos que permitan sostener la alimentación del ganado mientras se normaliza la situación en la región.

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