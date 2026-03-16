Causa Cuadernos: Cristina sale con tobillera para declarar ante el tribunal

Operativo de seguridad

El operativo de seguridad para la jornada ha sido cuidadosamente diagramado entre distintas jurisdicciones. Mientras que la Policía de la Ciudad tendrá a su cargo la vigilancia del perímetro exterior del edificio en Retiro, el interior de los tribunales estará bajo la responsabilidad de la Cámara de Casación Federal. Aunque no se esperan grandes concentraciones en los alrededores de Comodoro Py, diversos sectores militantes han convocado a una marcha para acompañar la salida de la ex presidenta desde su vivienda.