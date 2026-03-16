Causa Cuadernos: Cristina sale con tobillera para declarar ante el tribunal

Mañana, la escena judicial argentina vivirá un capítulo de alto impacto. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple una condena de seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad bajo arresto domiciliario, deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py. En esta ocasión, la cita responde a su declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como los “Cuadernos de las coimas”, donde se investiga una presunta estructura de recaudación ilegal de fondos.
A diferencia de sus presentaciones anteriores como líder política activa, el traslado de la ex mandataria contará con un fuerte despliegue de control. No será movilizada en un camión celular del Servicio Penitenciario, sino que se desplazará desde su domicilio en San José 1.111 en un automóvil custodiado. Sin embargo, su libertad de movimiento estará estrictamente supervisada por la tobillera electrónica que registre su ubicación en tiempo real, marcando un contraste visual y simbólico con sus años de poder.
Esta salida representa apenas la segunda vez que Fernández de Kirchner abandonó su reclusión desde que fuera detenida el pasado 17 de junio de 2025. El único antecedente anterior ocurrió en diciembre de 2024, cuando una emergencia médica por peritonitis obligó a su internación y posterior cirugía, manteniéndola alejada de su casa hasta mediados de enero. Este retorno a la esfera pública, aunque estrictamente judicial, ocurre en un contexto de aislamiento físico y político sin precedentes para la ex jefa de Estado.
Operativo de seguridad
El operativo de seguridad para la jornada ha sido cuidadosamente diagramado entre distintas jurisdicciones. Mientras que la Policía de la Ciudad tendrá a su cargo la vigilancia del perímetro exterior del edificio en Retiro, el interior de los tribunales estará bajo la responsabilidad de la Cámara de Casación Federal. Aunque no se esperan grandes concentraciones en los alrededores de Comodoro Py, diversos sectores militantes han convocado a una marcha para acompañar la salida de la ex presidenta desde su vivienda.
La audiencia está fijada para las 9 ante el Tribunal Oral Federal 7, donde Cristina inaugurará una extensa ronda de declaraciones. El proceso involucra a un total de 20 ex funcionarios, dos ex choferes y 65 empresarios acusados de participar en el esquema de sobornos. En este expediente, la ex mandataria enfrenta cargos sumamente graves, señalada como la presunta jefa de una asociación ilícita destinada a la percepción de pagos indebidos.
Esta audiencia marca un hito en el juicio iniciado en noviembre, ya que es la primera instancia presencial tras meses de sesiones virtuales vía Zoom. Aunque se espera que la imputada utilice su tiempo para un alegato de tinte político, las condiciones son diametralmente opuestas a las de la causa Vialidad: ahora llega como una condenada con visitas restringidas en el lugar donde cumple arresto domiciliario.