Milei participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel y reafirmará su postura contra Irán
El Presidente asistirá junto a funcionarios del Gabinete al homenaje por el ataque ocurrido en 1992. El acto se realizará en el lugar donde estaba la sede diplomática y se da en medio de tensiones en Medio Oriente.
En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de Estados Unidos para intentar destrabar el conflicto en la región, el presidente Javier Milei volverá a ratificar su posicionamiento geopolítico al participar del acto en conmemoración del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina.
El homenaje se realizará este martes a las 14.30 en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro, en el sitio donde se encontraba la sede diplomática antes de ser destruida por la explosión. Se trata del segundo atentado terrorista más grave ocurrido en el país, solo por detrás del ataque contra la AMIA.
El mandatario, que en distintas oportunidades se definió como el jefe de Estado “más sionista del mundo”, estará acompañado por la plana mayor del Gobierno. Entre los presentes estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de varios ministros, diputados y senadores, consignó Infobae.
También participarán del acto el actual embajador de Israel en Buenos Aires, Eyal Sela, junto a otros representantes extranjeros.
Por parte de la comunidad judía dirán presente dirigentes como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza.
Antes del homenaje, la cúpula libertaria mantendrá una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, prevista para las 11. Luego, la mayoría de los integrantes del espacio se trasladará al acto.
Entre quienes tenían previsto asistir se encuentran, además de Karina Milei y Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
A 34 años del ataque que dejó 29 muertos, más de 200 heridos y la destrucción total de la sede diplomática, la ceremonia se desarrollará bajo el lema “la primera vez no se olvida”.
La consigna remite a que la explosión del 17 de marzo de 1992 marcó el inicio de una serie de atentados en el país en el marco de una ola de antisemitismo. Como consecuencia de esos hechos, hoy es habitual ver pilotes de seguridad en escuelas, centros y mutuales de la comunidad judía.
Debido al delicado contexto internacional, en esta oportunidad se reforzaron los operativos de seguridad y se prevé una fuerte presencia policial en el lugar del homenaje y en los alrededores.
Durante el acto, los presidentes de la DAIA y de la AMIA colocarán ofrendas florales en memoria de las víctimas, y luego el embajador Sela pronunciará unas palabras.
“El terrorismo no tiene justificación. Más de tres décadas después, la herida sigue abierta: los responsables, Irán y Hezbollah, aún no han rendido cuentas ante la Justicia”, sostuvo Berenstein en declaraciones a Infobae.
El dirigente también remarcó que “en un presente marcado nuevamente por la confrontación con el régimen iraní, la memoria también es una advertencia”.
“El terrorismo no empieza con una bomba, empieza cuando el odio se justifica o se mira para otro lado. Como argentinos, tenemos la obligación de estar del lado correcto de la historia”, agregó.
Será la segunda vez que Milei participe de este aniversario desde que llegó a la Casa Rosada. El Presidente ya había asistido en 2024, poco después de asumir, aunque se ausentó en 2025 por problemas de agenda.
En distintas ocasiones, el mandatario reafirmó su apoyo a Israel, no solo a través de los viajes que realizó a Tel Aviv, sino también con la propuesta de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, un gesto de fuerte impacto geopolítico.
Durante un discurso en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el jefe de Estado volvió a apuntar contra Irán, señalado como principal responsable de los ataques perpetrados en la Argentina en la década de 1990.
“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo en esa oportunidad.
El homenaje se realizará, además, en un contexto internacional atravesado por gestiones diplomáticas para reducir la escalada en Medio Oriente. Desde Washington, la iniciativa impulsada por el ex presidente Donald Trump a través de la denominada Junta de la Paz busca avanzar hacia una resolución del conflicto en la región.
En declaraciones recientes, el dirigente republicano no descartó ampliar los ataques contra la infraestructura petrolera iraní, incluidas las reservas de crudo de la isla de Kharg. Según afirmó, las campañas militares contra Teherán destruyeron el 90% de su capacidad balística y el 95% de sus drones de ataque.
En el plano local, por otra parte, el fiscal del caso AMIA, Sebastián Basso, reclamó recientemente que se inicie con rapidez el juicio en ausencia contra los iraníes y libaneses acusados por el atentado de 1994, ya que algunos de ellos murieron sin haber sido condenados.