Milei participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel y reafirmará su postura contra Irán

El homenaje se realizará este martes a las 14.30 en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro, en el sitio donde se encontraba la sede diplomática antes de ser destruida por la explosión. Se trata del segundo atentado terrorista más grave ocurrido en el país, solo por detrás del ataque contra la AMIA.