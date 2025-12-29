Joaquín Cisneros, el tirador tucumano que tras un 2025 brillante le apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El primer disparo sigue intacto en su recuerdo. Tenía nueve años y había acompañado a su papá a una competencia. Él le ofreció probar; Joaquín dijo que no, que tenía miedo. Pero minutos después, cambió de idea. Tiró en un concurso de menores y ganó. “Era una escopeta calibre 20. Pegué seis de 12. Me dieron un chaleco y ahí empezó todo”, relata. No lo contaba en la escuela; sus compañeros se enteraban recién cuando su nombre aparecía en el diario. Entonces venían las preguntas, la curiosidad, y ese vínculo distinto que genera hacer algo fuera de lo común.