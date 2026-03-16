El Gobierno nacional registró un nuevo superávit financiero en febrero

El Sector Público Nacional (SPN) cerró febrero con superávit fiscal, pese a la caída real de los ingresos tributarios y de la seguridad social. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía nacional, el resultado primario alcanzó los $1,4 billones, mientras que el superávit financiero fue de $144.421 millones.
El resultado positivo se explicó, en parte, por el ajuste del gasto público y por el incremento de los ingresos provenientes de Rentas de la Propiedad y de “otros ingresos no tributarios”. Entre ambos rubros aportaron poco más de $850.000 millones durante el mes.
Según la información oficial, en febrero los ingresos totales del Estado nacional alcanzaron los $11,8 billones. De ese total, $10,9 billones correspondieron a ingresos tributarios -incluidos los recursos de la seguridad social-, lo que implicó una caída real interanual cercana al 9%.
En paralelo, las Rentas de la Propiedad sumaron $346.608 millones, con una mejora real del 8,5% respecto del mismo mes del año pasado. En términos nominales, el incremento fue del 43,2%. Dentro de ese rubro, las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) crecieron 62% nominal hasta los $69.256 millones, mientras que el resto de las rentas de la propiedad aumentó 39% y alcanzó los $277.352 millones.
Por su parte, el rubro “Otros ingresos no tributarios” aportó $511.623 millones, con una suba nominal del 43%. Dentro de ese total, los ingresos no tributarios representaron $325.995 millones, con un incremento del 47%, mientras que el resto de los ingresos corrientes sumó $184.930 millones, con una suba del 62%, consignó el diario "Ámbito".
Continúa el recorte del gasto público
Durante el segundo mes del año se mantuvo la política de contención del gasto para compensar la caída de los recursos tributarios. Los gastos totales del Estado nacional alcanzaron los $10,4 billones, lo que representó un aumento nominal del 21%, aunque en términos reales implicó una baja cercana al 8%.
Los gastos corrientes concentraron más del 90% de las erogaciones, con $10,16 billones. De ese total, $7,1 billones correspondieron al gasto previsional, que registró una caída real de alrededor del 6,6%.
En subsidios económicos se destinaron $554.487 millones, con una suba nominal del 30%. Dentro de ese monto, los subsidios energéticos alcanzaron los $348.417 millones, con un incremento del 123%, mientras que los destinados al transporte sumaron $206.070 millones, lo que implicó una caída nominal del 22%.
Los gastos de funcionamiento del Estado totalizaron casi $1,8 billones, mientras que las transferencias a las provincias por fuera del régimen de coparticipación se ubicaron en torno a los $100.000 millones.
Resultado acumulado del 1° bimestre
De acuerdo con el Ministerio de Economía, en los primeros dos meses del año el Sector Público Nacional acumuló un superávit financiero equivalente a aproximadamente el 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit primario cercano al 0,4% del PIB.
En enero el superávit primario había sido de $3,1 billones, que sumados a los $1,4 billones de febrero elevan el resultado acumulado a unos $4,5 billones, dentro de las metas indicativas previstas para el primer trimestre en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El análisis del IARAF
El economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señaló que los ingresos totales del Sector Público Nacional no financiero registraron en febrero una caída real interanual del 9%.
“Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 10%, mientras que los no tributarios subieron un 8% real interanual”, explicó.
En cuanto al gasto primario, indicó que registró una baja real interanual del 8,8%. “Como resultado, el superávit primario de febrero de 2025 de $1.565.000 millones en pesos constantes de febrero de 2026 se transformó en un superávit primario de $1.410.000 millones, lo que implica una caída real del 10%”, señaló.
Argañaraz agregó que el gasto en intereses de la deuda -excluyendo los intereses capitalizados registrados por debajo de la línea- aumentó 10% en términos reales interanuales. En ese contexto, el superávit financiero pasó de $413.000 millones en febrero de 2025 a $144.000 millones en febrero de 2026, lo que representa una baja real interanual del 65%.