El Gobierno nacional registró un nuevo superávit financiero en febrero

En paralelo, las Rentas de la Propiedad sumaron $346.608 millones, con una mejora real del 8,5% respecto del mismo mes del año pasado. En términos nominales, el incremento fue del 43,2%. Dentro de ese rubro, las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) crecieron 62% nominal hasta los $69.256 millones, mientras que el resto de las rentas de la propiedad aumentó 39% y alcanzó los $277.352 millones.