Murió Marcelo Araujo, la voz que revolucionó el relato del fútbol argentino

El fútbol argentino perdió a una de sus voces más emblemáticas. Marcelo Araujo, relator que cambió para siempre la manera de contar los partidos en la televisión, murió a los 78 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraba internado por complicaciones de salud.
Durante décadas fue la banda sonora del fútbol de los domingos. Su estilo descontracturado, provocador y lleno de humor rompió con la solemnidad tradicional del relato deportivo y marcó a varias generaciones de periodistas y televidentes.
Detrás del nombre que se convirtió en marca registrada estaba Lázaro Jaime Zilberman. Con el seudónimo de Marcelo Araujo comenzó a construir una carrera que lo llevaría a ocupar un lugar central en la historia de la televisión deportiva argentina.
Su etapa más recordada estuvo ligada a Fútbol de Primera, el programa que dominó las noches de domingo durante años en Canal 13. En una época en la que los goles no circulaban de inmediato por redes sociales ni por múltiples pantallas, ese ciclo se transformaba en una ceremonia obligada para los hinchas que esperaban ver los resúmenes de la fecha.
Allí, Araujo encontró el escenario ideal para desplegar su estilo. Con un relato intenso, cargado de frases espontáneas y de una energía particular, logró construir una identidad propia que se volvió inconfundible para el público.
En ese programa también se consolidó una de las duplas más recordadas del periodismo deportivo: la que formó con Enrique Macaya Márquez. El contraste entre el relator apasionado y el comentarista reflexivo generó una dinámica que funcionó durante años frente a las cámaras.
Araujo también dejó su marca en el lenguaje del fútbol. De su relato nacieron apodos que terminaron instalándose para siempre en el ambiente, como “El Apache” para Carlos Tevez o “El Shileno” para Marcelo Salas.
Pero si hubo una frase que quedó asociada a su figura fue aquel inolvidable “¡Estoy crazy, Macaya!”, que se transformó en uno de los momentos más recordados de la televisión deportiva de los años noventa y que todavía hoy aparece en compilaciones y homenajes.
Entre 1991 y 2004 fue una de las figuras centrales de Torneos y Competencias, relatando el tradicional “Clásico del domingo” y consolidándose como una de las voces más escuchadas del fútbol televisado en el país.
Años más tarde volvería a ocupar un lugar protagónico entre 2009 y 2014, cuando encabezó el equipo periodístico de Fútbol para Todos, el proyecto que llevó los partidos del torneo argentino a la televisión abierta durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A lo largo de su carrera generó admiración y también controversias. Su estilo frontal, su tono popular y su manera de romper moldes lo convirtieron en un personaje que nunca pasó inadvertido dentro del periodismo deportivo.
Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a definirlo como “el relator del pueblo”. No sólo por su forma de hablar, cercana y directa, sino porque durante años su voz acompañó los goles, las emociones y las discusiones futboleras de millones de argentinos.
Ese tal vez sea su legado más fuerte. Durante décadas, cuando la pelota rodaba en la televisión, la voz que relataba cada jugada y cada gol era la suya. Y con ella, Marcelo Araujo terminó escribiendo una página propia en la historia del fútbol argentino.