Condenan a cuatro años de prisión domiciliaria a una mujer por falsificar sellos y certificados médicos

Una mujer de 27 años fue condenada en Tucumán a cuatro años de prisión por falsificar sellos y documentos médicos, en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Público Fiscal.
La condenada, identificada como Brisa Rocío Fernández, cumplirá la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica, debido a que se encuentra a cargo de un hijo menor de tres años. Según se informó, una vez que el niño cumpla cinco años podrá solicitarse la revisión de la modalidad de cumplimiento de la pena ante el Juez de Ejecución.
La causa fue impulsada por el fiscal Fernando Blanno, mientras que en la audiencia la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás expuso los agravantes considerados para arribar al acuerdo de juicio abreviado.
Fernández fue condenada por los delitos de falsificación o adulteración de documentos en dos oportunidades, en concurso real con falsificación de sellos. De acuerdo con la acusación, durante 2025 desarrolló una actividad sistemática dedicada a la confección y utilización de documentación médica apócrifa.
“La gravedad de los hechos y la multiplicidad de víctimas comprometieron especialmente la fe pública, la salud de la ciudadanía y también la honorabilidad de los profesionales que se han visto involucrados a raíz de la conducta desplegada por la señora”, señaló la representante del Ministerio Público Fiscal.
Además de la pena, la condenada deberá resarcir económicamente a las víctimas con un monto total de $1.565.500, que será dividido en cuatro partes. También se le impuso la obligación de abstenerse de realizar cualquier tipo de intimidación, directa o indirecta, hacia las personas afectadas, incluso a través de terceros o por medios de comunicación.
El juez interviniente homologó el acuerdo de juicio abreviado y ordenó el decomiso de los elementos secuestrados durante la investigación. Asimismo, dispuso remitir un oficio a ANSES, organismo que deberá determinar si corresponde o no que la condenada continúe percibiendo la Asignación Universal por Hijo.
Los hechos investigados
Según la investigación, el 17 de febrero de 2025 Fernández confeccionó una ficha médica falsa para el ingreso escolar de una menor, utilizando un sello profesional apócrifo a nombre de una médica real. En el documento consignó datos falsos, como peso, talla, presión arterial, esquema de vacunación completo y aptitud médica.
Posteriormente, el 6 de septiembre de 2025, elaboró un certificado médico falso utilizando un recetario con sellos adulterados del Hospital Avellaneda. En ese documento se consignó un diagnóstico inexistente de gastroenteritis y se indicó reposo por tres días a favor de otra persona, incluyendo firma y sello falsificados.
La maniobra quedó al descubierto el 22 de octubre de 2025, cuando durante un allanamiento realizado en su domicilio del barrio San Miguel los investigadores hallaron tres sellos medalla pertenecientes al Ministerio de Educación, al Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, al SIPROSA y a la Oficina de Trámites Ciudadanos.
Además, se secuestraron 22 sellos profesionales correspondientes a médicos, odontólogos y técnicos de la salud. De acuerdo con la pesquisa, todos habrían sido confeccionados de manera fraudulenta por Fernández con el objetivo de utilizarlos en la elaboración de certificados médicos falsos, fichas adulteradas y otros documentos apócrifos.