Condenan a cuatro años de prisión domiciliaria a una mujer por falsificar sellos y certificados médicos

La condenada, identificada como Brisa Rocío Fernández, cumplirá la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica, debido a que se encuentra a cargo de un hijo menor de tres años. Según se informó, una vez que el niño cumpla cinco años podrá solicitarse la revisión de la modalidad de cumplimiento de la pena ante el Juez de Ejecución.